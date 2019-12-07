الرابطة الثانية - الجولة التاسعة - النتائج

Samedi 07 Decembre 2019



وات

- اسفرت مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم :في باجة الاولمبي الباجي - النجم الرادسي 1-0في اريانة - دون حضور الجمهور جمعية اريانة - سكك الحديد الصفاقسي 2-3في بن عروس سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن 0-0في مدنين اولمبيك مدنين - اولمبيك سيدي بوزيد 2-0في السبيخة مستقبل السبيخة - ملعب منزل بورقيبة 1-0في قابس مستقبل قابس - ترجي جرجيس 1-0في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - نادي منزل بوزلفة 0-0في حومة السوق جمعية جربة - الملعب القابسي الحكم/ نضال اللطيففي قفصة قوافل قفصة - امل حمام سوسة الحكم/ وليد البنانيفي القصرين مستقبل القصرين - مستقبل المرسى الحكم/ امير لوصيففي جندوبة جندوبة الرياضية - مستقبل الرجيش الحكم/ مجدي بلاغةفي وادي الليل مستقبل وادي الليل - امل جربة الحكم/ محمود قسيعة