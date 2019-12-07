الرابطة الثانية - الجولة التاسعة - النتائج

Samedi 07 Decembre 2019
وات - اسفرت مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم :
المجموعة الاولى
في باجة الاولمبي الباجي - النجم الرادسي 1-0
في اريانة - دون حضور الجمهور جمعية اريانة - سكك الحديد الصفاقسي 2-3
في بن عروس سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن 0-0
في مدنين اولمبيك مدنين - اولمبيك سيدي بوزيد 2-0
في السبيخة مستقبل السبيخة - ملعب منزل بورقيبة 1-0
في قابس مستقبل قابس - ترجي جرجيس 1-0
المجموعة الثانية
السبت 7 ديسمبر
في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - نادي منزل بوزلفة 0-0
الاحد 8 ديسمبر ( بقية مقابلات الجولة التاسعة) .
في حومة السوق جمعية جربة - الملعب القابسي الحكم/ نضال اللطيف
في قفصة قوافل قفصة - امل حمام سوسة الحكم/ وليد البناني
في القصرين مستقبل القصرين - مستقبل المرسى الحكم/ امير لوصيف
في جندوبة جندوبة الرياضية - مستقبل الرجيش الحكم/ مجدي بلاغة
في وادي الليل مستقبل وادي الليل - امل جربة الحكم/ محمود قسيعة
المجموعة الاولى
في باجة الاولمبي الباجي - النجم الرادسي 1-0
في اريانة - دون حضور الجمهور جمعية اريانة - سكك الحديد الصفاقسي 2-3
في بن عروس سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن 0-0
في مدنين اولمبيك مدنين - اولمبيك سيدي بوزيد 2-0
في السبيخة مستقبل السبيخة - ملعب منزل بورقيبة 1-0
في قابس مستقبل قابس - ترجي جرجيس 1-0
المجموعة الثانية
السبت 7 ديسمبر
في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - نادي منزل بوزلفة 0-0
الاحد 8 ديسمبر ( بقية مقابلات الجولة التاسعة) .
في حومة السوق جمعية جربة - الملعب القابسي الحكم/ نضال اللطيف
في قفصة قوافل قفصة - امل حمام سوسة الحكم/ وليد البناني
في القصرين مستقبل القصرين - مستقبل المرسى الحكم/ امير لوصيف
في جندوبة جندوبة الرياضية - مستقبل الرجيش الحكم/ مجدي بلاغة
في وادي الليل مستقبل وادي الليل - امل جربة الحكم/ محمود قسيعة
En continu
- Hier 18:27 إطلاق سراح 'كلاي بي بي جي'..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:18
|07:18
|05:46
|
19°
|18°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|18°-13
|19°-12
|18°-12
|14°-12
|15°-11
Follow @babnet_Tunisie
(117 938) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 93 286) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 574) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 984) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 317) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 439) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 125) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 784) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 104) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 45 882) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 864) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 929) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 873) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 231) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 300) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 155) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 851) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 719) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 333) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 37 012) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: مساع لحل الخلاف بين الكسيكسي وموسي التي تتمسك باعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة