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الرابطة الثانية - الجولة التاسعة - النتائج

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
وات - اسفرت مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم :

المجموعة الاولى


في باجة الاولمبي الباجي - النجم الرادسي 1-0

في اريانة - دون حضور الجمهور جمعية اريانة - سكك الحديد الصفاقسي 2-3

في بن عروس سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن 0-0

في مدنين اولمبيك مدنين - اولمبيك سيدي بوزيد 2-0

في السبيخة مستقبل السبيخة - ملعب منزل بورقيبة 1-0

في قابس مستقبل قابس - ترجي جرجيس 1-0


المجموعة الثانية

السبت 7 ديسمبر

في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - نادي منزل بوزلفة 0-0


الاحد 8 ديسمبر ( بقية مقابلات الجولة التاسعة) .


في حومة السوق جمعية جربة - الملعب القابسي الحكم/ نضال اللطيف

في قفصة قوافل قفصة - امل حمام سوسة الحكم/ وليد البناني

في القصرين مستقبل القصرين - مستقبل المرسى الحكم/ امير لوصيف

في جندوبة جندوبة الرياضية - مستقبل الرجيش الحكم/ مجدي بلاغة

في وادي الليل مستقبل وادي الليل - امل جربة الحكم/ محمود قسيعة

  
  
     
  

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