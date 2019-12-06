بعد حادثة عمدون: وزارة التجهيز تقوم بجرد كل النقاط الخطرة على الطرقات

Vendredi 06 Decembre 2019



وات

- سارعت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بعد حادثة عمدون، التي أودت بحياة 29 شابة وشاب، نهاية الأسبوع المنقضي، بجرد كل النقاط الخطيرة للطرقات بكل الولايات والنقاط السوداء، وفق ما تقدم به وزير التجهيز، نور الدين السالمي.ويحصي المرصد الوطني للسلامة المرورية حاليا 43 نقطة سوداء مقابل ما بين 145 و150 نقطة سابقا.وأضاف السالمي على هامش اختتامه، الجمعة، بجربة أشغال المؤتمر العربي للشباب سفراء السلامة على الطرقات، ان الوزارة تعمل على جرد دقيق في كل الولايات بشكل مشترك مع وزارة الداخلية والنقل وعدة متدخلين للقيام بالتدخل اللازم وما تتطلبه هذه الطرقات، التي تطرح مخاطر لمستعمليها وذلك من خلال التشوير الأفقي والعمودي وعلامات اضافية تشير الى وجود منحدرات أو منزلقات أو ضرورة التخفيض من السرعة ... وأوضح ان مصالح وزارته تسعى حتّى تكون الطرقات أكثر أمنا وسلامة لمستعمليها الى جانب اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعربات وأهليّة السوّاق والفحص الفني.وشدّد على أهمية المسؤولية الجماعية للتوعية بالسلامة المرورية وضرورة احترام قواعد السلامة المرورية وعلامات الطريق.وتوقع وزير التجهيز ان تكون حالة الحافلة والسرعة من بين الأسباب الكامنة وراء حادثة حافلة عمدون، التي جدت الاحد 1 ديسمبر 2019 وذهب ضحيتها 29 شابة وشاب كانوا في رحلة ترفيهية متوجهة عين دراهم.