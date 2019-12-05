رابطة ابطال افريقيا - الترجي التونسي من اجل فوز ثان على التوالي والانفراد بترتيب المجموعة

Jeudi 05 Decembre 2019



وات

- يراهن الترجي الرياضي التونسي على تحقيق فوز ثان ثمين في سباق تصفيات دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم ( المجموعة الرابعة) عندما يستضيف غدا بملعب رادس ( س20) فريق شبيبة القبائل من اجل قطع خطوة هامة نحو التاهل الى ربع نهائي المسابقة.وسيكون الترجي الرياضي التونسي العائد بفوز هام من الدار البيضاء على حساب الرجاء البيضاوي 2-0 يوم السبت الماضي امام تحد هام ومشوق من اجل تاكيد فوزه في الجولة الاولى والانفراد مبكرا بترتيب مجموعته على حساب فريق شبيبة القبائل الذي يشاركه المركز الاول ب3 نقاط .وبعد الفوز الثمين في الجولة الافتتاحية خارج الديار تحيط اجواء من التفاؤل بالحديقة (ب ) ما يجعل جماهير الترجي بطل افريقيا تغذي امالا كبيرة في ان يحقق فريقها فوزا ثانيا على جار مغاربي اخر وهو فريق شبيبة القبائل الجزائري في "دربي" مغاربي ثان من نوعه على التوالي بعد حوار "دربي" الدار البيضاء الاسبوع الماضي.ويسعى المدرب معين الشعباني الذي يعرف فترة نجاح متميزة بعد ان قاد الفريق الى التتويج بلقبي افريقيا لرابطة الابطال للدورتين السابقتين وتم ترشيحه ضمن قائمة من المدربين على جائزة افضل مدرب افريقي لعام 2019 الى تحقيق رقم قياسي في مسيرته وفي مسيرة النادي الذي يحتفل بالمائوية بان يعبد الطريق ليقود الفريق الى ثالث تتويج قاري على التوالي.وتبدو التشكيلة التي عرفت نجاحا في اختبار الدار البيضاء مرشحة للظهور من جديد في مباراة يوم غد برادس من منطق " لا نغير فريقا ينتصر" الا ان طبيعة الرهان قد تملي بعض التحويرات الطفيفة على التشكيلة اعتبارا لطبيعة المنافس ورهان اللعب فوق الميدان.ويعول الاطار الفني على جاهزية الفريق من اجل تحقيق الانتصار في ملعب رادس مستفيدا من الجاهزية العالية للاعبين ابرهيم واتارا وانيس البدري الذي رشحته وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) للمراهنة على لقب افضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2019 كما تم ترشيحه للمراهنة على جائزة افضل لاعب محلي افريقي .وينتظر ان يعول المدرب معين الشعباني على كل من معز بنشريفية وسامح الدربالي و الياس الشتي ومحمد علي اليعقوبي وعبد القادر بدران وفوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث وانيس البدري وابراهيم واتار وحمدو الهوني اما فريق شبيبة القبائل الجزائري الذي وصل امس الى مطار تونس قرطاج الدولي واستقبله ممثل عن هيئة الترجي بالورود فانه ياتي الى تونس باحثا عن العودة الى الجزائر باقل الاضرار ما يرشح المباراة الى حوار تكتيكي مشوق .وكان فاز يوم الجمعة الماضي على فيتا كلوب الكونغولي 1-0 لحساب الجولة الاولى.وسيكون فريق شبيبة القبائل في مهمة صعبة رغم فوزه في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي (1-0).وينتظر ان يعول مدربه هوبير فيلود على التشكيلة التي حققت الفوز في مباراة افتتاح تصفيات دور المجموعات رغم ان مشاركة المدافع محمد وليد بن شريفة تبدو غير مؤكدة بسبب إلاصابة .وعيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) ثلاثي تحكيم سينغالي لإدارة مباراة يوم غد الجمعة بقيادة ماغات ندايي والمساعدين الحاج سامبا وبنغورا نوها.