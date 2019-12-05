قابس: البنك التونسي للتضامن يمول 347 مشروعا منذ مطلع السنة الجارية

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - مول الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بقابس منذ مطلع السنة الجارية الى موفى نوفمبر المنقضي، 347 مشروعا (207 مشاريع منها تمثل توسيعات لمشاريع سابقة)، وذلك باعتمادات جملية فاقت ال5 مليون دينار، وستوفر المشاريع 656 موطن شغل، وفق ما جاء في وثيقة أعدتها إدارة الفرع، تحصلت (وات) على نسخة منها.
وتتوزع هذه المشاريع حسب القطاعات الى 169 مشروعا في الصناعات التقليدية، و92 مشروعا في الخدمات، و78 مشروعا في المهن الصغرى، و8 مشاريع في الفلاحة، ومن بين الباعثين لهذه المشاريع 97 باعثا وباعثة قاموا بدراسات جامعية.
من جهة اخرى، قام الفرع الجهوي للبنك التونسي للضامن بقابس بتمويل جمعية "نادي الباعثين الشبان" بقابس وجمعيات تنموية بقابس الغربية والحامة ومنزل الحبيب وقابس الجنوبية ومطماطة، وبلغت جملة التمويلات 2 مليون و454 الف دينار، انتفع بها 995 شخصا.
وتتوزع هذه المشاريع حسب القطاعات الى 169 مشروعا في الصناعات التقليدية، و92 مشروعا في الخدمات، و78 مشروعا في المهن الصغرى، و8 مشاريع في الفلاحة، ومن بين الباعثين لهذه المشاريع 97 باعثا وباعثة قاموا بدراسات جامعية.
من جهة اخرى، قام الفرع الجهوي للبنك التونسي للضامن بقابس بتمويل جمعية "نادي الباعثين الشبان" بقابس وجمعيات تنموية بقابس الغربية والحامة ومنزل الحبيب وقابس الجنوبية ومطماطة، وبلغت جملة التمويلات 2 مليون و454 الف دينار، انتفع بها 995 شخصا.
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