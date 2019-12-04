انطلاق فعاليات صالون ''صنع في تونس صنع للموضة'' الاربعاء بقصر المعارض

Mercredi 04 Decembre 2019



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- انطلقت، بعد ظهر، الاربعاء، فعاليات صالون "صنع في تونس صنع للموضة"، ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمشاركة 150 عارضا يمثلون العلامات التونسية في قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية.وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، بالمناسبة، أن "الصالون يمثل تجسيدا للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الرامي الى دفع ا يصنع في تونس ودعم انعاش قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية".وأضاف "يمثل القطاعان 36 بالمائة من وحدات انتاج الصناعات المعملية و25 بالمائة من صادرات الصناعات المعملية.وتنشط في القطاعين حوالي 1824 وحدة انتاج، منها 1476 وحدة مصدرة كليا، توفر 200 ألف موطن شغل اي ما يعادل ثلث مواطن الشغل في الصناعات المعملية".وذكر الفرياني، أيضا، ان "الصناعات المعملية تمثل 17 بالمائة من الاقتصاد التونسي و20 بالمائة من مواطن الشغل و90 بالمائة من الصادرات الوطنية وقد بلغت قيمة صادرات هذه الصناعات 40 مليار دينار في 2019".وفي ما يتعلق بقطاع النسيج والملابس تطرق الفرياني الى "الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الموقع بداية 2019" موضحا أنه سيقع خلال النصف الأول من 2020 توقيع مواثيق قطاعية اخرى".وأشار الى ان الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع النسيج والملابس 2019 /2023 يطمح الى احداث نحو 10 آلاف موطن شغل سنويا أي 50 ألف موطن شغل خلال 5 سنوات والزيادة في قيمة الصادرات من 2،4 مليار أورو الى 4 مليار أورو اضافة الى تنويع العروض وتحسين الجودة".وواكد رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس (منظمة الأعراف)، حسني بوفادن، ان "الفترة 2012 /2017 كانت من أحلك الفترات بالنسبة لقطاع النسيج والملابس اذ اتسمت بانفجار النفقات مقابل تراجع الطلب وغلق عدة وحدات انتاج وفقدان العديد من مواطن الشغل".وتابع "لقد شهد القطاع منذ 2017 انتعاشة ليسجل سنة 2018 تحسنا في قيمته المضافة بنسبة 1،8 بالمائة.وقد تم ارساء 10 مشاريع جديدة خلال الاشهر 10 الأولى من 2019 ونسعى حاليا الى تحقيق اندماج افضل للقطاع والتصدي للمنافسة غير الشريفة".واعتبر رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أكرم بالحاج، ضرورة التسويق لعلامة "صنع في تونس" معربا عن استحسانه للاجراءات الديوانية الأخيرة، الرامية الى تعزيز الرقابة على توريد الأحذية والمنتجات الجلدية في قطاع الملابس المستعملة" معربا عن امله "تطبيق هذه الاجراءات".واشار بالحاج الى ان "الجامعة الوطنية للجلود والاحذية بالتعاون مع مركز الوطني للجلود والاحذية يضعان على ذمة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع 50 جذاذة مشروع جاهزة".