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سجنان: تحرير محضرين عدليين ضد منظمي رحلات داخلية من أجل تعاطي مهنة وكالة أسفار دون ترخيص

Dimanche 01 Decembre 2019

Dimanche 01 Decembre 2019
وات - تولت مصالح الحرس الوطني بسجنان من ولاية بنزرت، اليوم الأحد، تحرير محضرين عدليين ضد منظمي رحلتين داخليتين قدمتا من تونس العاصمة نحو منطقة سيدي مشرق بسجنان، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته انه خلال متابعات رقابية امنية لمصالح الحرس الوطني بمنطقة سيدي مشرق اين حلت رحلتان سياحيتان على متن حافلتين تقلان 104 ركاب من مختلف الاعمار ذكورا واناثا، تبين أن الرحلتين كانتا عشوائتين وأن منظميهما لا يملكون أي ترخيص.
وأضاف أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية، وتحرير محضرين عدليين ضدّ المخالفين في انتظار اتمام باقي الاجراءات القانونية في الغرض، وفق تأكيده.


من جانبه، أفاد معتمد سجنان، علي الحمدوني، (وات) بأنه تم توفير الظروف الملائمة لاستقبال كل الركاب واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان عودتهم كلهم إلى العاصمة سالمين وذلك بالتنسيق مع والي الجهة رئيس المجلس الجهوي للأمن ولجنة تنظيم النجدة محمد قويدر.
وقال، في هذا السياق، إنه بقدر ترحيب المنطقة والجهة ككل بضيوفها من كافة أنحاء البلاد للاستمتاع بمميزاتها الطبيعية، الا ان الواجب يحتم على منظمي الرحلات السياحية الداخلية الالتزام بالظوابط القانونية المنظمة للمجال، مؤكدا أن السلط والهياكل الرقابية لن تتوانى في الضرب على أيدي كل المخالفين وفق ما يخوله لها القانون.

  
  
     
  
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