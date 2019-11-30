المهدية: القبض على عنصرين يحملان الجنسية الليبية يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي

Samedi 30 Novembre 2019



وات

- تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمهدية، ليلة أمس الجمعة، في منطقة سيدي علوان، من القبض على عنصرين يحملان الجنسية الليبية يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي، وفق ما أكده مصدر أمني.وأوضح ذات المصدر أن دورية أمنية نجحت، بعد التنسيق مع دورية ليلية للإرشاد، في مداهمة منزل المشتبه بهما (اعمارهما 35 و17 سنة) حيث حجزت مجموعة من الخراطيش خاصة بسلاح كلاشينكوف إلى جانب عدد من الأقنعة تستعمل لتغطية الوجه.وأمرت النيابة العمومية، بعد استشارتها في الموضوع، بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما ومزيد البحث والتحري عن علاقتهما بالتنظيمات الإرهابية ومصادر الأغراض المحجوزة وعن كل العناصر التي قد يكشف عنها التحقيق.