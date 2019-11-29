الشاهد يتعهد بامضاء الأوامر التطبيقية الخاصة بعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل 15 ديسمبر القادم

Vendredi 29 Novembre 2019
وات - تعهد رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد، خلال لقائه اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، بامضاء الأوامر التطبيقية الخاصة بعمل الهيئة قبل يوم 15 ديسمبر القادم.
وأوضح الطبيب، في تصريح عقب اللقاء، أن هذه الأوامر التطبيقية تتعلق بنشر مضمون التصريح بالنسبة الى الفئات المعنية بالتصريح، والأمر المتعلق بتكوين اللجنة التي ستكافئ المبلغين عن الفساد، والأمر المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.
وأعرب عن ارتياحه للدعم الملموس الذي حظيت به الهيئة من قبل الحكومة، والذي تجلى بالخصوص في الإمضاء على ميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ودعم الهيئة لوجستيا وماديا، فضلا عن مطالبة مجلس نواب الشعب باستعجال النظر في القوانين ذات العلاقة.
كما قدم الطبيب لرئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال، خلال اللقاء، التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 يذكر أنه تم يوم 9 ديسمبر 2016 ، التوقيع الرسمي على ميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في اختتام اشغال المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد، الموافق للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثل عن السلطة القضائية وممثل عن مكونات المجتمع المدني.
وأوضح الطبيب، في تصريح عقب اللقاء، أن هذه الأوامر التطبيقية تتعلق بنشر مضمون التصريح بالنسبة الى الفئات المعنية بالتصريح، والأمر المتعلق بتكوين اللجنة التي ستكافئ المبلغين عن الفساد، والأمر المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.
وأعرب عن ارتياحه للدعم الملموس الذي حظيت به الهيئة من قبل الحكومة، والذي تجلى بالخصوص في الإمضاء على ميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ودعم الهيئة لوجستيا وماديا، فضلا عن مطالبة مجلس نواب الشعب باستعجال النظر في القوانين ذات العلاقة.
كما قدم الطبيب لرئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال، خلال اللقاء، التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 يذكر أنه تم يوم 9 ديسمبر 2016 ، التوقيع الرسمي على ميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في اختتام اشغال المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد، الموافق للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثل عن السلطة القضائية وممثل عن مكونات المجتمع المدني.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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