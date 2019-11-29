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الاجراءات العاجلة لدعم الاقتصاد وتجاوز الاشكاليات الماثلة محور لقاء الجملي بعضو عن مجلس التحاليل الإقتصادية والمالية قرطاج

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
وات - أفاد حسام التعبوري، عضو مجلس التحاليل الإقتصادية والمالية، بأن لقاءه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، تطرق الى الاجراءات العاجلة التي يمكن أن تساعد على دعم الإقتصاد التونسي، وتعيد آلة الانتاج للعمل في الأشهر الثلاثة القادمة.

وأكد التعبوري، في تصريح إعلامي عقب لقائه اليوم الجمعة بالجملي في قصر الضيافة بقرطاج، أنه قدم بصفة شخصية، عددا من المقترحات التي يمكن تنفيذها، لا سيما فيما يتصل بملفات مقاومة التهريب والتهرب الضريبي وتزويد السوق بالسلع ومسالك التوزيع والقطاع المنجمي والصناعات الاستخراجية .
واعتبر فيما يتعلق بتشخيصه للوضع الاقتصادي الراهن، أن الاقتصاد التونسي يعاني بالأساس مشاكل في قطاع الفسفاط بقفصة وتزويد السوق بالأدوية، فضلا عن تدهور الدينار الذي يجب أن يتم دعمه في أقرب الآجال.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مع مختلف الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية والخبراء لتكوين الحكومة القادمة.

  
  
     
  
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