صدور كراس شروط جديد لاستغلال المبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة

Vendredi 29 Novembre 2019



وات

- صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي القرار الجديد المتعلق بضبط كراس الشروط المخصص لاستغلال المبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة الممضى من قبل وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.ويحتوي كراس الشروط الجديد على 23 فصلا توضّح شروط تكوين الملف المتعلق بإحداث مشروع مبيت جامعي خاص معد لإيواء الطلبة.ويتعين على مستغلي المبيتات الجامعية الخاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال لمقتضيات كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار في أجل أقصاه سنة.ويمكن سحب نسخة من هذا الكراس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو عبر شبكة الأنترنات أو من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.