توزر: اخلاء مقسمين فلاحيين في معتمدية دقاش تم الاستيلاء عليهما عشوائيا

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - تم اليوم الخميس اخلاء واسترجاع مقسمين فلاحيين في منطقة بوهلال من معتمدية دقاش وقع الاستيلاء عليهما بطرق غير قانونية من طرف مواطنين وفق ما أفاد به وات معتمد دقاش الطيب الدريدي.
وبين أن عملية الاخلاء تأتي تنفيذا لقرار أنخذ على مستوى الجهة ويهم استرجاع عقارين فلاحيين على ملك الدولة الخاص تم التحوز عليهما من طرف بعض المواطنين مبينا أن التدخل تم بحضور تعزيزات أمنية للحرس الوطني ومصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية .
وقد تم الاخلاء بصفة عادية وإزالة مظاهر التحوز مشيرا الى أن المقسمين هما من ضمن منطقة سقوية مبرمجة لتوزيعها على طالبي الشغل على مساحة 50 هك ومخصصة لغراسة النخيل.
وبين أن عملية الاخلاء تأتي تنفيذا لقرار أنخذ على مستوى الجهة ويهم استرجاع عقارين فلاحيين على ملك الدولة الخاص تم التحوز عليهما من طرف بعض المواطنين مبينا أن التدخل تم بحضور تعزيزات أمنية للحرس الوطني ومصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية .
وقد تم الاخلاء بصفة عادية وإزالة مظاهر التحوز مشيرا الى أن المقسمين هما من ضمن منطقة سقوية مبرمجة لتوزيعها على طالبي الشغل على مساحة 50 هك ومخصصة لغراسة النخيل.
En continu
- Hier 22:17 ألبانيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 30 قتيلا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:45
|12:14
|07:10
|05:39
|
17°
|17°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|17°-14
|22°-12
|21°-13
|22°-13
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
(116 438) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 958) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 689) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 90 084) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 657) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 483) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 56 781) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 050) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 133) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 946) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 388) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 283) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 945) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 268) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 077) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 643) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 623) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 320) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 44 972) الإعلامية عربية بن حمادي تنتقد زوج
( 44 420) منسقة زيارة وفد شبابي لإسرائيل تك
Par:sarramba (Tunisia )
Sur: الصافي سعيد: على رئيس الحكومة المكلّف أن يُصغي إلى شروط البعض ويتفاعل معها، ضمانا لتوفّر الدعم اللازم للحكومة الجديدة