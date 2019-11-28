توزر: اخلاء مقسمين فلاحيين في معتمدية دقاش تم الاستيلاء عليهما عشوائيا

Jeudi 28 Novembre 2019



وات

- تم اليوم الخميس اخلاء واسترجاع مقسمين فلاحيين في منطقة بوهلال من معتمدية دقاش وقع الاستيلاء عليهما بطرق غير قانونية من طرف مواطنين وفق ما أفاد به وات معتمد دقاش الطيب الدريدي.وبين أن عملية الاخلاء تأتي تنفيذا لقرار أنخذ على مستوى الجهة ويهم استرجاع عقارين فلاحيين على ملك الدولة الخاص تم التحوز عليهما من طرف بعض المواطنين مبينا أن التدخل تم بحضور تعزيزات أمنية للحرس الوطني ومصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية .وقد تم الاخلاء بصفة عادية وإزالة مظاهر التحوز مشيرا الى أن المقسمين هما من ضمن منطقة سقوية مبرمجة لتوزيعها على طالبي الشغل على مساحة 50 هك ومخصصة لغراسة النخيل.