أيام قرطاج المسرحية 2019: برمجة أكثر من 100 عرض والسينوغرافيا محور الندوة الفكرية الدولية

Mercredi 27 Novembre 2019



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أيام قرطاج المسرحية 2019 في أرقام:



- تلتئم الدورة الحادية والعشرون لأيام قرطاج المسرحية من 7 إلى 15 ديسمبر 2019. وتستضيف أكثر من 100 عرض من تونس والعالم العربي وإفريقيا ومن أمريكا اللاتينية وآسيا.كما تنفتح هذه التظاهرة على تجارب مسرحية في الفرجة الحديثة من بلدان بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا.وعقدت الهيئة المديرة للدورة الحادية والعشرين لأيام قرطاج المسرحية ندوة صحفية، بمدينة الثقافة اليوم الأربعاء، كشفت خلالها عن تفاصيل برنامج التظاهرة.واعلن هلّ المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية محمد الهادي الجويني، عن تخصيص وزارة الشؤون الثقافية ميزانية قدرها 1100 مليون دينار لهذه التظاهرة.وأكّد مدير الدورة حاتم دربال على أن الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية عملت على تفعيل توجهات المهرجان وهويته وهي دعم حضور العروض المسرحية من بلدان الجنوب أي من العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وأضاف أن التظاهرة ستسجّل عرض ما لايقلّ عن 100 عمل منها بالخصوص 25 عرضا تونسيا و18 عربيا و6 عروض إفريقية و17 عرضا عالميا.وتفتتح هذه الدورة يوم 7 ديسمبر بثلاثة عروض تونسية هي "كاليغولا" للفاضل الجزيري و"رسائل الحرية" لحافظ خليفة و"سوق سوداء" لعلي اليحياوي.وتكرّم التظاهرة مجموعة من المسرحيين من تونس ومن العالم العربي وإفريقيا.وسيحظى بهذا التكريم كلّ من آمال الهذيلي ومحمد المورالي وناجي ناحج من تونس، ومحمد شرشال من الجزائر ومن فلسطين الفنانة المسرحية نادرة عمران وأحمد الجسمي من الإمارات العربية المتحدة وعبد الله سعداوي من البحرين ومن بوركينا فاسو "أوديل سنكرا" و"كوفي كواهولي من الكوت.أما المتوجون فهم رجاء فرحات وعز الدين المدني ومحمد مومن من تونس وثريا جبران من المغرب وسمير العصفوري من مصر وغسان مسعود من سوريا واللبناني روجيه عساف.وسيتمّ خلال هذه الدورة تكريم مسرح الجنوب بقفصة، حيث سيتم تنظيم معرض صور يوثّق لتاريخ المسرح بالجهة من خلال أبرز الأسماء والأعمال التي مرّت بها فرقة الجنوب بقفصة، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول "البعث والتأسيس والمنجز لمسرح الجنوب بقفصة".وسيُعرض ضمن هذا التكريم العمليْن "زوم" للهادي عباس و"قصر السعادة" لنزار السعيدي.وتواصل أيام قرطاج انفتاحها على المؤسسات السجنية، فبعد عرض 5 أعمال مسرحية خلال الدورة الماضية بدار الثقافة المغاربية ابن خلدون بالعاصمة، سيتم خلال هذه الدورة عرض 11 عملا مسرحيا بمشاركة 120 مودعا بالسجن.وتنتظم صلب هذه الدورة ندوة فكرية مركزية حول "تمثّلات الفضاء المسرحي على ضوء المشغل الحضاري والجمالي وضمن تقاطعاته السينوغرافية والتكنولوجية"، كما تقام ندوة ثانية حول "المسارح الرومانية وفنون الفرجة في تونس عبر التاريخ".وحافظت أيام قرطاج المسرحية على مجموعة من الفقرات أبرزها عرض أعمال للمسرح المدرسي ومسرح الهواية، بالإضافة إلى تخصيص عروض محترفة للأطفال.// المسرح التونسي: 25 عرضا // المسرح العربي: 18 عرضا // المسرح الإفريقي: 6 عروض // المسرح العالمي: 17 عرضا // المسابقة الرسمية: 14 (العروض التونسية 2 / العروض العربية 10 / العروض الإفريقية 2) // العروض الموازية 23 عرضا // العروض العربية: 8 عروض // العروض الإفريقية: 4 عروض // العروض التونسية: 17 عرضا // عروض مسارات: 6 عروض تونسية // تعبيرات مسرحية عربية من المهجر: 3 عروض // المسرح بالجهات: 9 عروض // مسرح الطفل: 15 عرضا // مسرح الحرية (داخل المؤسسات السجنية والإصلاحية): 11 عرضا // مسرح الهواية: 4 عروض تونسية // المسرح المدرسي: 12 عرضا تونسيا // مسرح دور الثقافة: 6 عروض تونسية