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الحرس الديواني بالرّقاب وصفاقس يحبط محاولتي تهريب 12 طن من المواد الغذائية المدعّمة الى ليبيا

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
وات - أحبطت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالرّقاب، مساء الإثنين، على مستوى منطقة سيدي الظاهر (ولاية سيدي بوزيد)، محاولة تهريب 7 آلاف كلغ من المواد الغذائية المدعّمة (كسكسي ومقرونة وسميد وشربة)، وفق بلاغ للديوانة التونسية، الثلاثاء.

وأفاد المصدر ذاته، أنّ هذه المواد الغذائية المدعمة، كانت مخفيّة بإحكام أسفل كمّية من علف الماشية "التّبن" على متن شاحنة ثقيلة متجهة إلى ليبيا.
وحجزت فرقة الحرس الدّيواني بصفاقس، من جهتها، 5000 كلغ من الكسكسي والمقرونة محمّلة على متن شاحنة كان سيتم تهريبها الى القطر الليبي.

وبيّن بلاغ الديوانة، أنّ إخضاع سائق هذه الشّاحنة، للتّحري، اعترف أنّه كان ينوي تهريبها إلى ليبيا.
علما وأنذ الشّاحنة التي تحمل ترقيما تونسيا لا يملك سائقها في شأنها وثائق قانونية تثبت شرعيّة مسكها ونقلها.
وقد تمّ حجز البضاعة المهربة وسيلتي النقل و تحرير محاضر في الغرض.

  
  
     
  
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