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رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأحد بثكنة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بضاحية قمرت على موكب إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 في العملية الإرهابية التي استهدفت الحافلة المخصّصة لنقلهم إلى مقرّ عملهم.

وتولى رئيس الجمهورية على اثر تحية العلم المفدى وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء مختلف أسلاك القوات الحاملة للسلاح "نصب التحدي" وتلاوة فاتحة الكتاب ترحّما على أرواح شهداء الأمن الرئاسي بحضور عائلات شهداء و جرحى هذه العملية الغادرة.
ومنح رئيس الجمهورية الصنف الأول من" وسام الوفاء و التضحية" لعائلات الاثنى عشر شهيدا وكانت فرصة للاستفسار حول وضعياتهم و لطمأنتهم حول مستقبل أبناءهم وبناتهم ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.



وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أشاد رئيس الجمهورية بدور القوات الأمنية الذين يواجهون الجريمة والإرهاب ولا يفكّرون إلا في النصر أو الاستشهاد، مؤكّدا " ليس لنا إلاّ القضاء على كلّ من يرفع في وجهنا السّلاح".

واعتبر أن الصّراع ضد الإرهاب هو صراع بين الفناء و البقاء لشعب بأسره، مضيفا أن أخطر ما يتهدّد الشعوب والأمم ليس الأعداء الذين يحاولن التسلّل عبر الحدود، بل الخونة والعملاء " ومن قبل لنفسه الخيانة والعمالة لا فرق بينه وبين إرهابي يحاول يائسا سفك دماء الأبرياء" وأعلن عن عزم رئاسة الجمهورية على التقدم بمبادرة تشريعية لإنشاء مؤسسة عمومية تتولى شؤون عائلات الشهداء و رعاية الجرحى قوامها أنه من قضى شهيدا أو أقعده الجرح عن مواصلة العمل يبقى في نظر الدولة كأنه على قيد الحياة أو ما زال ممارسا للعمل بالنسبة إلى الجرحى .

ولم يفوّت رئيس الجمهورية الفرصة للتذكير بشهدائنا في فلسطين، مستغربا أن يقبل العالم اليوم هذا العدوان الذي يستمر منذ عشرات العقود و أن لا تتحرك الإنسانية كلها قبل الدول لوضع حدا للمحاولات المتلاحقة لإبادة الشعب الفلسطيني الذي قبل بالشرعية على نقائصها ومع ذلك تداس هذه الشرعية.
وقد حضر موكب إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي الى جانب عائلات الشهداء أعضاء الديوان الرئاسي و إطارات الأمن الرئاسي وثلة من ممثلي السلط الجهوية والمحلية والشخصيات الوطنية.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193234

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 24 Novembre 2019 à 18h 04m |           
ما هذا الزي ؟ ومن هم ؟
كأنه زي لباس السيرك، وعلى كل كتف "شيتة صفراء"
تلهاو بيهم يمثلو تونس امام العالم



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