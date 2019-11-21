رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

Jeudi 21 Novembre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.وتوجه رئيس الجمهورية بالتحية والشكر لأفراد قوّاتنا المسلحة في مختلف المواقع على ما يبذلونه من مجهودات وتضحيات ذَوْدًا عن الوطن من كل الأخطار التي تهدده.وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية والعسكرية المحلية والإقليمية بالإضافة إلى مستجدات التعاون العسكري مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة .