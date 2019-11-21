Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Ala Hasbe Wdad  

رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.

وتوجه رئيس الجمهورية بالتحية والشكر لأفراد قوّاتنا المسلحة في مختلف المواقع على ما يبذلونه من مجهودات وتضحيات ذَوْدًا عن الوطن من كل الأخطار التي تهدده.


وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية والعسكرية المحلية والإقليمية بالإضافة إلى مستجدات التعاون العسكري مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة .



  
  
     
  
cadre-1fb6fbbba7285c6aac3f969383b0880e-2019-11-21 18:08:21






0 de 0 commentaires pour l'article 193086



En continu

الخميس 21 نوفمبر 2019 | 24 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:47 12:12 07:03 05:33
18°
 17° % 39 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
17°-1222°-1222°-1418°-1319°-15
  • Avoirs en devises
    18904,5

  • (21 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15950 DT        1$ =2,85220 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 nov)   703,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574358762|193086 2567|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires