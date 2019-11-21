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وزيرة المراة: نحو احداث مركز لايواء وقتي للاطفال في وضعيات هشة

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - تعمل وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن على احداث مركز لايواء وقتي للاطفال الذين هم في وضعيات هشة، حسب ما أفادت به وزيرة المرأة ، نزيهة العبيدي، أمس الاربعاء، بمدينة الثقافة، خلال موكب خصص للاحتفاء بالذكرى الـ30 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وأضافت، خلال التظاهرة التي انتظمت بالتعاون مع مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة بتونس، أن الوزارة تعمل كذلك على تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة التي تمت المصادقة عليها في مجلس وزاري في 1 أوت 2018.


وبينت ان الهدف يتمثل في ارساء برنامج التربية الوالدية والابوة الايجابية، فضلا عن ادراج التربية الجنسية في المناهج التعليمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية داعية الى ضرورة معاضدة جهود كل الفاعلين من مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام لتكريس حقوق الطفل.

  
  
     
  
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