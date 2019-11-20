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انتخاب تونس عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
وات - تم انتخاب تونس في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وقد أسفرت عملية التصويت التي جرت مساء اليوم الأربعاء بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، على 103 أصوات، وذلك في الانتخابات التي أقيمت على هامش فعاليات الدورة 40 للمؤتمر العام لليونسكو الملتئم من 12 إلى 27 نوفمبر 2019 وتم انتخاب تونس في المجموعة "الخامسة ب" لتكون الدولة العربية الثالثة الممثلة في تركيبة المجلس التنفيذي لليونسكو إلى جانب المملكة العربية السعودية بـ 113 صوتا والإمارات العربية المتحدة بـ 107 أصوات.


وضمّت المجموعة "الخامسة أ" كلا من البنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وغينيا وكينيا وناميبيا والسينغال والطوغو.
وينتخب المؤتمر العام لليونسكو أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم 58 عضوا لمدة نيابية تبلغ أربع سنوات.
ويجتمع المجلس مرتين في السنة للإشراف على تنفيذ البرنامج والميزانية اللذين أقرهما المؤتمر العام.

وتشارك تونس في أشغال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بوفد يتقدمه وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وسفير تونس الدائم لدى اليونسكو غازي الغرايري.

  
  
     
  
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