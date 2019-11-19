ÞÝÕÉ: ÅÚÊÕÇã ÚÇØáíä Úä ÇáÚãá íÚØøá äÔÇØ ãÛÇÓá ÅäÊÇÌ ÇáÝÓÝÇØ ÈÇáãÊáæí æäÞáå ÈæÇÓØÉ ÇáÎØø ÇáÍÏíÏí

Mardi 19 Novembre 2019
æÇÊ - ÊäÝøÐ¡ ãäÐ íæã ÇáÃÍÏ ÇáãÇÖí¡ ãÌãæÚÉ ãä ÇáÚÇØáíä Úä ÇáÚãá ÅÚÊÕÇãÇ ÈæÍÏÊíä áÅäÊÇÌ ÇáÝÓÝÇØ ÇáÊÌÇÑí ÈãÏíäÉ ÇáãÊáæí ãä æáÇíÉ ÞÝÕÉ¡ ÊÊÈÚÇä ÔÑßÉ ÝÓÝÇØ ÞÝÕÉ¡ ááãØÇáÈÉ ÈÇáÊøÓÑíÚ Ýí ÇáäÙÑ Ýí ãØÇáÈ ÇáÇäÊÝÇÚ ÈÇáÈÑäÇãÌ ÇáÇÓÊËäÇÆí ááÊÔÛíá Ýí ÔÑßÇÊ ÇáÈíÆÉ æÇáÛÑÇÓÉ.
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En continu
- 00:31 ÇáÌãÜÜÜÜíá æÇáæÍÔÜÜÉ..
- Hier 22:20 ÈæÑÞíÈÉ Ýí ÇáãÒÇÏ ÇáÚáäí...
- Hier 18:30 Çáì æÒÑÇÁ ÇáÍßæãÉ ÇáÞÇÏãÉ :ÇåÌÑæÇ ãßÇÊÈßã
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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