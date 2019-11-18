انخفاض عدد المنتدبين في اطار عقود الكرامة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري بنسبة 4.5 بالمائة

Lundi 18 Novembre 2019



وات

- انخفض عدد المنتدبين في اطار عقود الكرامة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري بنسبة 4.5 بالمائة، وفق إحصاءات تحصلت (وات) عليها من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.وقد بلغ عدد المنتدبين في اطار عقود الكرامة في الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري 11.357 منتدبا، مقابل 11887 منتدبا في نفس الفترة من العام الماضي.وانتفعت 76 بالمائة من الإناث بهذه العقود الهادفة إلى تيسير إدماج حاملي الشهادات العليا بالحياة المهنية.واستفادت شعبة الآداب والعلوم الإنسانية بأعلى نسبة من حيث إبرام عقود الكرامة بـ24.93 بالمائة، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 24.26 بالمائة ثم العلوم والتقنية بنسبة 22.76 بالمائة، والتكنولجيات الحديثة 11.38 بالمائة.في المقابل عرف اختصاص العلوم الفلاحية والبيطرية أضعف نسبة من حيث الاستفادة بهذه العقود خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري وذلك بـ2.76 بالمائة، يليها اختصاص القانون بنسبة 4.08 بالمائة، ثم الصحة 4.38 بالمائة.ويهدف برنامج عقد الكرامة إلى تيسير إدماج طالبي الشغل لأول مرة من حاملي الشهادات العليا في الحياة المهنية سواء كانوا محرزين على شهادة جامعية أو على شهادة معادلة أو على مؤهل التقني السامي، على ألا تقل فترة بطالته عن سنتين بداية من تاريخ حصوله على الشهادة المعنية.وينتفع طالبو الشغل المنتدبون في إطار عقد الكرامة بأجر شهري صاف لا يقل عن 600 دينار يدفع من قبل المؤسسة، مع إمكانية التكوين والتأهيل لتنمية القدرات الشخصية والمهنية في مجالات لها علاقة بحاجيات المؤسسة.كما ينتفعون بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأجراء في النظام القانوني للضّمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع له وفي حدود 600 دينار شهريا.