سليانة: 67 الف و200 طن كميات المرجين المتوقع استخراجها من صابة الزيتون

Samedi 16 Novembre 2019



وات

- قدرت كميات المرجين المتوقع استخراجها من صابة الزيتون، في حدود 67 الف و200 طن، فيما قدرت كميات المرجين المتوقع رشها قرابة 10 الاف متر مكعب اي بنسبة 15 بالمائة، وفق ما صرح به رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عز الدين القريوي ل(وات).واضاف ذات المصدر انه يمكن التصرف في كمية المرجين وتثمينها بغرض استعماله في تخصيب الأراضي الفلاحية طبقا للأمر عدد 1308 المؤرخ في 26 فيفري 2013 والمنشور عدد 197 لسنة 2017 المتعلق بشروط وطرق التصرف في المرجين المستخرج من معاصر الزيتون بغرض استخدام هذه المادة في المجال الفلاحي عبر تركيز شركة الخدمات للتصرف في مادة المرجين.واشار القريوي الى وجود خطة للنهوض بقطاع الزياتين بالجهة من بينها مزيد العناية بغابة الزيتون بالتوسع في عملية الري التكيملي لتحسين الانتاج والانتاجية، فضلا عن تجنب استعمال ظاهرة العصي في جني الزيتون وتكثيف المراقبة الأمنية للحد من السرقات.يذكر ان صابة الزيتون لهذا الموسم بولاية سليانة تقدر ب84 الف طن اي ما يعادل حوالي 18 الف طن من الزيت مقابل 3،8 الف طن من الزيت في الموسم الفارط.