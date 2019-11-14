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سوسة : الإطار التربوي بالمدرسة الإعدادية الجوهرة سهلول يندّد بمحاولة بعض المنحرفين الاعتداء على تلاميذ المؤسسة

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
وات - نفّذ الإطار التربوي بالمدرسة الإعدادية الجوهرة سهلول في سوسة صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية بمقر المؤسسة للتعبير عن تنديدهم بأعمال الشغب والعنف التي جدت مساء امس الأربعاء بمحيط المؤسسة عندما حاول عدد من المنحرفين الاعتداء على بعض تلاميذ المدرسة متسلحين بقضبان حديدية وسكاكين.
وأكّد المندوب الجهوي للتربية بسوسة نجيب الزبيدي حدوث حالة من الهلع في صفوف تلاميذ المدرسة الإعدادية الجوهرة سهلول بسوسة عندما قام 5 شبان منحرفين بترصّد بعض التلاميذ بنية الاعتداء عليهم بالعنف على خلفية شجار سابق، وفق تصريحه.
وأشار إلى أن مدير المدرسة سارع إلى الاستنجاد باعوان الأمن الذين القوا القبض على ثلاثة من الشبان المنحرفين.


وذكر نجيب الزبيدي ان المندوبية الجهوية للتربية بسوسة تواصل التنسيق مع الجهات الأمنية للتّصدّي لمختلف المظاهر المخلّة بالأمن العامّ بمحيط المؤسّسات التّربويّة وإحكام تامينها.

  
  
     
  
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