النجم الساحلي يستضيف الاهلي المصري يوم 29 نوفمبر في افتتاح دور المجموعات لابطال افريقيا

Jeudi 14 Novembre 2019



وات

- اعلن النجم الساحلي يوم الخميس على موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن موعد مباراته امام الاهلي المصري المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثامنة ليلا لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.واضاف المصدر ذاته انه سيتم تحديد مكان اقامة المباراة في وقت لاحق.وتضم المجموعة الثانية ايضا الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.ومن جهة اخرى، سيجري النجم الساحلي يوم السبت المقبل مقابلة ودية امام النادي البنزرتي على الساعة الثانية بعد الظهر على ملعب سيتم الكشف عنه لاحقا.وتاتي المباراة لتاثيث فترة توقف نشاط الرابطة المخترفة الاولى لكرة القدم بسبب الالتزامات القارية للمنتخب التونسي في تصفيات كاس افريقيا للامم (الكاميرون 2021) حيث سيواجه المنتخب الليبي غدا الجمعة في رادس قبل التحول الى مالابو لملاقاة غينيا الاستوائية ضمن المجموعة العاشرة.