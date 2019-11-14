Radio Babnet Tunisie On Air: Anouar Brahem - Brahem...  

النجم الساحلي يستضيف الاهلي المصري يوم 29 نوفمبر في افتتاح دور المجموعات لابطال افريقيا

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
وات - اعلن النجم الساحلي يوم الخميس على موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن موعد مباراته امام الاهلي المصري المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثامنة ليلا لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
واضاف المصدر ذاته انه سيتم تحديد مكان اقامة المباراة في وقت لاحق.
وتضم المجموعة الثانية ايضا الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.


ومن جهة اخرى، سيجري النجم الساحلي يوم السبت المقبل مقابلة ودية امام النادي البنزرتي على الساعة الثانية بعد الظهر على ملعب سيتم الكشف عنه لاحقا.

وتاتي المباراة لتاثيث فترة توقف نشاط الرابطة المخترفة الاولى لكرة القدم بسبب الالتزامات القارية للمنتخب التونسي في تصفيات كاس افريقيا للامم (الكاميرون 2021) حيث سيواجه المنتخب الليبي غدا الجمعة في رادس قبل التحول الى مالابو لملاقاة غينيا الاستوائية ضمن المجموعة العاشرة.

  
  
     
  
cadre-734c085fb7ebb2b95b7e0e82d452d837-2019-11-14 16:52:57






0 de 0 commentaires pour l'article 192679



En continu

الخميس 14 نوفمبر 2019 | 17 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:13 14:51 12:11 06:56 05:27
19°
 19° % 48 :الرطــوبة
تونــس 15°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
19°-1521°-1424°-1117°-1119°-10
  • Avoirs en devises
    18830,4

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14694 DT        1$ =2,85256 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   808,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573749094|192679 330|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires