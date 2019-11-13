وزارة الصحة: احداث اربع لجان للبحث في سبل احكام التصرف في الادوية بالخط الاول

Mercredi 13 Novembre 2019
وات - اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن احداث اربع لجان ستتولى النظر في سبل احكام التصرف في الادوية بالخط الاول وذلك خلال لقاء جمع وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، بالإطارات الصيدلية العاملة بالمجامع الصحية الأساسية لكامل تراب الجمهورية حسب ما افادت به الوزارة في بلاغ لها.
وستعنى هذه اللجان، المطالبة بتقديم اجراءات وقرارات في اجل شهر، بتطوير منظومة إعلامية للتصرف في الأدوية بالخطّ الأول، ودعم القيادة والحوكمة في التصرف في ميزانية الأدوية في الخطّ الأمامي، وتقييم التجربة الخصوصية لتوفير أدوية فرط ضغط الدم والسكري بالمراكز الصحية الأساسية، ومراجعة النصوص التشريعية والترتيبية لمواكبة الحاجيات.
وقد خصص الاجتماع، حسب ذات البلاغ، للاستماع لمشاغل الإطارات الصيدلية العاملة بالمجامع الصحية الأساسية وضرورة إيجاد الحلول لضمان استمرارية توفّر الأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة على غرار مرض فرط ضغط الدم والسكري.
وستعنى هذه اللجان، المطالبة بتقديم اجراءات وقرارات في اجل شهر، بتطوير منظومة إعلامية للتصرف في الأدوية بالخطّ الأول، ودعم القيادة والحوكمة في التصرف في ميزانية الأدوية في الخطّ الأمامي، وتقييم التجربة الخصوصية لتوفير أدوية فرط ضغط الدم والسكري بالمراكز الصحية الأساسية، ومراجعة النصوص التشريعية والترتيبية لمواكبة الحاجيات.
وقد خصص الاجتماع، حسب ذات البلاغ، للاستماع لمشاغل الإطارات الصيدلية العاملة بالمجامع الصحية الأساسية وضرورة إيجاد الحلول لضمان استمرارية توفّر الأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة على غرار مرض فرط ضغط الدم والسكري.
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Par:ahmed01 (France )
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