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نبيل الشتاوي يتراس مجلس ادارة شركة مونوبري بعد تقديم بن ميلاد استقالته من المنصب

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
وات - أعلنت شركة مونوبري (المساحات الكبري) المملوكة لمجموعة المبروك ان مجلس ادارتها قرر خلال اجتماعه يوم 8 نوفمبر 2019 تعيين نبيل الشتاوي على رأس المجلس.

وأضافت الشركة، في بلاغ نشرته على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، ان هذا التعيين يأتي اثر استقالة محمد منير بن ميلاد من منصبه على راس المجلس.


وارتفع رقم معاملات مونوبري ، خلال الربع الثالث من العام الجاري ، بنسبة 9 بالمائة وفق بيانات نشرتها الشركة على موقع هيئة السوق المالية وكانت هيئة السوق المالية، أعلنت يوم 8 ماي 2019 أنّ الادارة العامة لشركة "مونوبري" أكدت عدم وجود اي حدث يمكن ان يكون له انعكاس ملموس على أسهم الشركة في البورصة .

وجاءت تأكيدات الادارة العامة لشركة "مونوبري" في بلاغ تلقته الهيئة اثر طلبها توضيحات من "مونوبري "حول الحركة التي تمت ملاحظتها حول اسهمها في البورصة

  
  
     
  
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