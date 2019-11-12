نبيل الشتاوي يتراس مجلس ادارة شركة مونوبري بعد تقديم بن ميلاد استقالته من المنصب

Mardi 12 Novembre 2019
وات - أعلنت شركة مونوبري (المساحات الكبري) المملوكة لمجموعة المبروك ان مجلس ادارتها قرر خلال اجتماعه يوم 8 نوفمبر 2019 تعيين نبيل الشتاوي على رأس المجلس.
وأضافت الشركة، في بلاغ نشرته على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، ان هذا التعيين يأتي اثر استقالة محمد منير بن ميلاد من منصبه على راس المجلس.
وارتفع رقم معاملات مونوبري ، خلال الربع الثالث من العام الجاري ، بنسبة 9 بالمائة وفق بيانات نشرتها الشركة على موقع هيئة السوق المالية وكانت هيئة السوق المالية، أعلنت يوم 8 ماي 2019 أنّ الادارة العامة لشركة "مونوبري" أكدت عدم وجود اي حدث يمكن ان يكون له انعكاس ملموس على أسهم الشركة في البورصة .
وجاءت تأكيدات الادارة العامة لشركة "مونوبري" في بلاغ تلقته الهيئة اثر طلبها توضيحات من "مونوبري "حول الحركة التي تمت ملاحظتها حول اسهمها في البورصة
وأضافت الشركة، في بلاغ نشرته على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، ان هذا التعيين يأتي اثر استقالة محمد منير بن ميلاد من منصبه على راس المجلس.
وارتفع رقم معاملات مونوبري ، خلال الربع الثالث من العام الجاري ، بنسبة 9 بالمائة وفق بيانات نشرتها الشركة على موقع هيئة السوق المالية وكانت هيئة السوق المالية، أعلنت يوم 8 ماي 2019 أنّ الادارة العامة لشركة "مونوبري" أكدت عدم وجود اي حدث يمكن ان يكون له انعكاس ملموس على أسهم الشركة في البورصة .
وجاءت تأكيدات الادارة العامة لشركة "مونوبري" في بلاغ تلقته الهيئة اثر طلبها توضيحات من "مونوبري "حول الحركة التي تمت ملاحظتها حول اسهمها في البورصة
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:44
|17:14
|14:52
|12:10
|06:54
|05:25
|
15°
|16°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
10.3 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-15
|19°-14
|20°-13
|19°-14
|23°-13
Follow @babnet_Tunisie
(284 581) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(107 234) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 99 959) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 483) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 764) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 187) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 306) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 194) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 526) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 417) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 69 014) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 660) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 717) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 619) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 021) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 921) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 836) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 396) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 112) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 257) لطفي العبدلي.. تحت النار !
Par:karimyousef (France )
Sur: المباركي: اتحاد الشغل يدعو الى الفصل بين رجل الدولة ورجل السياسة في ادارة شأن البلاد