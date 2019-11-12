سيدي بوزيد : وفاة عسكري وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارتهم العسكرية

Mardi 12 Novembre 2019



أكد والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون في تصريح لراديو ماد اليوم الثلاثاء وفاة عسكري، فيما أصيب 3عسكريين آخرين في حادث مرور،اثر انقلاب سيارتهم العسكرية التابعة لثكنة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، على مستوى الطريق الجهوية 83 الرابط بين مدينتي المكناسي وسيدي بوزيد.وأضاف انه تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالمكناسي ليتم بعدها تحويل احد المصابين إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد حيث توفي هناك.المصدر - راديو ماد