Radio Babnet Tunisie On Air: Ali Riahi - Tekwit Wma Golt Ahit  

كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الاخيرة في مختلف انحاء البلاد

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
وات - شهدت مختلف انحاء البلاد خلال 24 ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار كان اهمها 31 مم ببنبلة و23 مم بمنزل النور وطوزة (ولاية المنستير) .

وفي ما يلي كميات الامطار بالتفصيل وبحساب المليمتر:


// ولاية تونس// قمرت 13/ الحرايرية 1/ سيدي حسين 2/ بوشوشة 4/ العقبة 2/ تونس قرطاج 5 //ولاية بن عروس// بن عروس 5/ بومهل 3 / فوشانة 12/ بئر الباي 2/ المحمدية 5/ الخليدية 7/ رادس 14/ مرناق 7/ حمام الانف 5/ مقرين 3 //ولاية اريانة// منوبة 2 / الجديدة 3/ المرناقية 3/ شواط 2 //ولاية بنزرت// بنزرت المدينة 4/ سجنان 6/ ماطر 2/ اوتيك 3/ سيدي احمد 3/ تينجة 2/ منزل بورقيبة 3/ غار الملح 21/ راس الجبل 12/ العالية 9/ العزيب 3/ غزالة 1/ سونين 16/ ماتلين 7 //ولاية نابل// نابل 2/ دار شعبان 2/ بني خيار 2/ قربة 1 / قليبية 4/ قرمبالية 12/ بوعرقوب 3/ الحمامات 5/ الهوارية 12/ تكلسة 2/ سليمان 20/ بني خلاد 17/ منزل بوزلفة 15 //ولاية زغوان// زغوان 3/ مقرن 3/ عين عسكر 2/ الناظور 2/ سد بئر مشارقة 2/ جرادو 4/ سد وادي الكبير 2/ صواف 2/ الزريبة 3 //ولاية باجة// باجة الجنوبية 5/ باجة المدينة 1/ نفزة 3/ تيبار 6/ عمدون 2/ باجة المحطة 1/ نفزة 3/ سد كساب 1/ سد العروسية 1 //ولاية جندوبة// جندوبة 4/ طبرقة 3/ عين دراهم 10/ بني مطير 6/ بوسالم 2/ غار الدماء 2/ وادي مليز 3/ بد بوهرتمة 2/ سد بربرة 10/ بلطة بوعوان 12 //ولاية الكاف// الكاف المدينة 2/ الكاف المحطة 2/ الدهماني 1/ تاجروين 5/ الجريصة 2/ القصور 2/ القلعة الخصباء 5/ قلعة سنان 3/ نبر 5/ وادي ملاق 2/ الطويرف 8/ الساقية 6/ محطة "ك13" 13 //ولاية سليانة// محطة سليانة 1/ بورويس 3/ قعفور 2/ الكريب 4/ مكثر 2/ الروحية 1 //ولاية سوسة// سوسة الميناء 11/ سوسة المدينة 11/ مطار النفيضة 6/ اكودة 8/ القلعة الكبرى 9/ شط مريم 10/ المسعدين 12/ هرقلة 6/ سيدي علي 9/ مساكن 11/ كندار 18/ حمام سوسة 8/ بوفيشة 5/ سيدي الهاني 5/ القلعة الصغرى 5 //ولاية المنستير// المنستير الميناء 23/ الوردانين 12/جمال 15/ بني حسان 10/ زرمدين 11/ القصيبة 19/ صيادة 17/ طبلبة 17/ البقالطة 9/ الساحلين 17/ قصر هلال 18/ بنبلة 31/ المكنين 13/ طوزة 23/ سيدي بنور 7/ منزل فارسي 7/ //ولاية المهدية// المهدية الميناء 7/ قصور الساف 5/ سدي علوان 8/ ملولش 3/ السواسي 7/ الشابة 6/ الجم 9/ شربان 9/ اولاد الشامخ 10/ بومرداس 4/ هبيرة 12/ هيبون 8/ //ولاية القيروان// القيروان 6/ الوسلاتية 1/ الشبيكة 4/ الشراردة 9/ السبيخة 2/ نصر الله 2/ العلم 4/ سد نبهانة 1/ الهوارب 2/ العلا 2 //ولاية صفاقس// العامرة 3 / الطهاهرة 4/ الغريبة 5/ الحنشة 4/ بوثادي 14/ المطار 12/ طينة 12/ منزل شاكر 10/ عقارب 10/ قرمدة 10/ المحرس 8/ ساقية الدائر 8/ بئر علي 8/ الصخيرة 7/ الرملة 24 //ولاية سيدي بوزيد// السعيدة 2/ السبالة 1/ اولاد حفوز 6/ المزونة 5/ الرقاب 10 //ولاية القصرين// تالة 2 //ولاية قابس// قابس المدينة 5/ قابس الجنوبية 5/ مطار مطماطة 7/ شنني 6/ الحامة 8/ غنوش 6/ مارث 5/ مطماطة القديمة 12/ مطماطة الجديدة 2/ منزل الحبيب 4/ مطوية 8/ سيدي التواتي 3/ دخيل توجان 6 //ولاية قبلي// دوز 2/ فوار 2/ السعيدان 5/ //ولاية توزر// توزر 1/ حزوة 3/ الشبيكة 1/ الحامة 1/ دقاش 2 //ولاية مدنين// جربة 1 / مدنين 3 //ولاية تطاوين// تطاوين 1/ رمادة 2 م/ل ش

  
  
     
  
cadre-fb7a6d1fd69bcd7a52489ffad1f2a224-2019-11-12 17:05:19






1 de 1 commentaires pour l'article 192563

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 12 Novembre 2019 à 17h 17m |           
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70)
اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار .
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.



En continu

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 | 15 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:14 14:52 12:10 06:54 05:25
15°
 15° % 62 :الرطــوبة
تونــس 14°
10.3 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-1419°-1420°-1319°-1423°-13
  • Avoirs en devises
    18376,2

  • (12 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14074 DT        1$ =2,85316 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 nov)   821,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573578929|192563 2670|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires