كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الاخيرة في مختلف انحاء البلاد

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- شهدت مختلف انحاء البلاد خلال 24 ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار كان اهمها 31 مم ببنبلة و23 مم بمنزل النور وطوزة (ولاية المنستير) .// ولاية تونس// قمرت 13/ الحرايرية 1/ سيدي حسين 2/ بوشوشة 4/ العقبة 2/ تونس قرطاج 5 //ولاية بن عروس// بن عروس 5/ بومهل 3 / فوشانة 12/ بئر الباي 2/ المحمدية 5/ الخليدية 7/ رادس 14/ مرناق 7/ حمام الانف 5/ مقرين 3 //ولاية اريانة// منوبة 2 / الجديدة 3/ المرناقية 3/ شواط 2 //ولاية بنزرت// بنزرت المدينة 4/ سجنان 6/ ماطر 2/ اوتيك 3/ سيدي احمد 3/ تينجة 2/ منزل بورقيبة 3/ غار الملح 21/ راس الجبل 12/ العالية 9/ العزيب 3/ غزالة 1/ سونين 16/ ماتلين 7 //ولاية نابل// نابل 2/ دار شعبان 2/ بني خيار 2/ قربة 1 / قليبية 4/ قرمبالية 12/ بوعرقوب 3/ الحمامات 5/ الهوارية 12/ تكلسة 2/ سليمان 20/ بني خلاد 17/ منزل بوزلفة 15 //ولاية زغوان// زغوان 3/ مقرن 3/ عين عسكر 2/ الناظور 2/ سد بئر مشارقة 2/ جرادو 4/ سد وادي الكبير 2/ صواف 2/ الزريبة 3 //ولاية باجة// باجة الجنوبية 5/ باجة المدينة 1/ نفزة 3/ تيبار 6/ عمدون 2/ باجة المحطة 1/ نفزة 3/ سد كساب 1/ سد العروسية 1 //ولاية جندوبة// جندوبة 4/ طبرقة 3/ عين دراهم 10/ بني مطير 6/ بوسالم 2/ غار الدماء 2/ وادي مليز 3/ بد بوهرتمة 2/ سد بربرة 10/ بلطة بوعوان 12 //ولاية الكاف// الكاف المدينة 2/ الكاف المحطة 2/ الدهماني 1/ تاجروين 5/ الجريصة 2/ القصور 2/ القلعة الخصباء 5/ قلعة سنان 3/ نبر 5/ وادي ملاق 2/ الطويرف 8/ الساقية 6/ محطة "ك13" 13 //ولاية سليانة// محطة سليانة 1/ بورويس 3/ قعفور 2/ الكريب 4/ مكثر 2/ الروحية 1 //ولاية سوسة// سوسة الميناء 11/ سوسة المدينة 11/ مطار النفيضة 6/ اكودة 8/ القلعة الكبرى 9/ شط مريم 10/ المسعدين 12/ هرقلة 6/ سيدي علي 9/ مساكن 11/ كندار 18/ حمام سوسة 8/ بوفيشة 5/ سيدي الهاني 5/ القلعة الصغرى 5 //ولاية المنستير// المنستير الميناء 23/ الوردانين 12/جمال 15/ بني حسان 10/ زرمدين 11/ القصيبة 19/ صيادة 17/ طبلبة 17/ البقالطة 9/ الساحلين 17/ قصر هلال 18/ بنبلة 31/ المكنين 13/ طوزة 23/ سيدي بنور 7/ منزل فارسي 7/ //ولاية المهدية// المهدية الميناء 7/ قصور الساف 5/ سدي علوان 8/ ملولش 3/ السواسي 7/ الشابة 6/ الجم 9/ شربان 9/ اولاد الشامخ 10/ بومرداس 4/ هبيرة 12/ هيبون 8/ //ولاية القيروان// القيروان 6/ الوسلاتية 1/ الشبيكة 4/ الشراردة 9/ السبيخة 2/ نصر الله 2/ العلم 4/ سد نبهانة 1/ الهوارب 2/ العلا 2 //ولاية صفاقس// العامرة 3 / الطهاهرة 4/ الغريبة 5/ الحنشة 4/ بوثادي 14/ المطار 12/ طينة 12/ منزل شاكر 10/ عقارب 10/ قرمدة 10/ المحرس 8/ ساقية الدائر 8/ بئر علي 8/ الصخيرة 7/ الرملة 24 //ولاية سيدي بوزيد// السعيدة 2/ السبالة 1/ اولاد حفوز 6/ المزونة 5/ الرقاب 10 //ولاية القصرين// تالة 2 //ولاية قابس// قابس المدينة 5/ قابس الجنوبية 5/ مطار مطماطة 7/ شنني 6/ الحامة 8/ غنوش 6/ مارث 5/ مطماطة القديمة 12/ مطماطة الجديدة 2/ منزل الحبيب 4/ مطوية 8/ سيدي التواتي 3/ دخيل توجان 6 //ولاية قبلي// دوز 2/ فوار 2/ السعيدان 5/ //ولاية توزر// توزر 1/ حزوة 3/ الشبيكة 1/ الحامة 1/ دقاش 2 //ولاية مدنين// جربة 1 / مدنين 3 //ولاية تطاوين// تطاوين 1/ رمادة 2 م/ل ش