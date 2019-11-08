رئاسة الحكومة : تكليف أربعة وزراء بتسيير وزارات بالنيابة

Vendredi 08 Novembre 2019



باب نات

- تعلم رئاسة الحكومة أنه تبعا لإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019، وعملا باحكام الفصل 90 من الدستور الذي يمنعُ الجمع بين عضو الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب ، وبأحكام الفصل 38 من القانون الأساسي للانتخابات وحرصا على تأمين السير العادي للوزارات المعنية بالشغور فقد قرر رئيس الحكومة بداية من تاريخ الإعلان المذكور ما يلي:1/ تكليف محمد رضا شلغوم بتسيير وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة.2/ تكليف روني الطرابلسي بتسيير وزارة النقل بالنيابة.3/ تكليف توفيق الراجحي بتسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنيابة.4/ تكليف رضوان عيارة بتسيير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة.