القيروان: قبلة المليون زائر وحركية اقتصادية وسياحية تعم ارجاء المدينة ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

Vendredi 08 Novembre 2019



وات

- تحوّلت عاصمة الاغالبة اليوم الجمعة في ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى قبلة لآلاف الزوار الذين توافدوا من داخل تونس ومن دول مجاورة للمشاركة في الاحتفال بهذه الذكرى العزيزة على قلوب المسلمين وسط حركية سياحية مزدحمة وتعزيزات أمنية ضخمة أمّنت توافد الزوار وسير حركة المرور بمختلف شوارع وانهج مدينة القيروان.وقد تزينت ارجاء مدينة القيروان بابهى حلة و اكتست أجمل صورة بمعالم الزينة بمختلف الشوارع والانهج والساحات زادتها نافورة الماء في مدخل المدينة رونقا آخر وتعالت المدائح والاذكار النبوية فلا تجد مسجدا او جامعا او مقاما الا ويصدح بصوت الذكر والصلاة والمديح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إحياء لذكرى مولده.وعمت ارجاء المدينة حركية تجارية واقتصادية ساهمت فيها معرض تجاري وفلاحي ومعرض للصناعات التقليدية بفضاء "دار الطابع" للصناعات التقليدية كما تزينت واجهات المحلات التجارية بالأواني النحاسية والمنسوجات الصوفية ومختلف المصنوعات التقليدية من اواني نحاسية وملابس نسائية من "الحايك" وحلي صنعت من العنبر والنحاس المطروق واصناف متنوعة من الحلويات التقليدية على غرار "المقروض" الذي تتميز به الجهة فيما فتحت المنازل والزوايا أبوابها لاستقبال الزوار الذين توافدوا من كل حدب وصوب.وعبّر الزوّار الذين توافدوا من الصباح في رحلات منظمة من عديد الجهات عن اعتزازهم بمشاركة اهالي القيروان باحتفالات المولد النبوي الشريف واعتزامهم قضاء كامل اليوم في التبضع بالمنتوجات التقليدية التي تشتهر بها الجهة الى جانب التمتع بالمخزون الحضاري لمدينة القيروان وخاصة معالمها التاريخية ووأجواء الاحتفال المليئة بالفرح .في المقابل قرّر عدد من الزوار قضاء الليلة بالمدينة بمقام أبي زمعة البلوي ومنهم من فضل التجول في الشوارع، بين معالم المدينة والمعارض والعروض الفنية الموسيقية والضوئية وعروض الإنشاد الصوفي والأسواق المحيطة بمحيط مقام أبي زمعة البلوي والمعارض التجارية التي انتظمت بساحة اولاد فرحان .وأكد والي القيروان محمد بورقيبة في تصريح ل(وات) ان الاستعدادات لاحتفالية المولد النبوي الشريف انطلقت منذ اشهر وانه تم التنسيق بين مختلف الوزارات لاعداد برنامج متكامل لاحتفال بهذه المناسبة الدينية ولتأمين توافد نحو مليون زائر الى مدينة القيروان.واعتبر أن الاحتفالات تعدّ مميزة هذا العام باعتبار ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أدّى أولى زياراته الميدانية الى الجهات منذ توليه الرئاسة الى ولاية القيروان للاشراف على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بجامع عقبة بن نافع بحضور عدد من اعضاء الحكومة وسفراء الدول العربية والاسلامية والاحزاب والمنظمات الوطنية.