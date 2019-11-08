12298 برنامجا دينيا في المولد النبوي الشريف

Vendredi 08 Novembre 2019



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- بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وحرصا على مزيد نشر القيم الإسلامية السمحة وتعريفا بسيرة الرسول محمد ﷺ والاقتداء بها أعدّت وزارة الشؤون الدّينية بالتعاون مع كل إداراتها الجهوية 12298 برنامجا دينيا تتوزّع بين المحاضرات والدروس والمسابقات في حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والإملاءات والأختام القرآنية الحديثية والمسامرات الدّينية وأنشطة أخرى مختلفة.وافادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة بأنّ الوزارة دأبت على تقليد تنظيم مواكب دينية ليلة المولد النبوي الشريف في الجوامع المركزية في كل الجهات وتنظيم مواكب سرد الهمزيـة صباح يوم المولد (الذي يصادف غدا 9 نوفمبر الحالي) في جامع الزيتونة المعمور والجوامع الأخرى الكبرى المركزية .وقد تم التعاون مع بعض المندوبيات الجهوية للثقافة على تنظيم بعض الأنشطة من ندوات ودروس ومحاضرات يؤمنها الوعاظ والأئمة الخطباء تمجيدا لذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم إضافة إلى المسابقات القرآنية والحديثية والسّيرة الموجهة خاصة للأطفال يتم على إثرها تكريم الفائزين يوم الاحتفال المحلّي والجهوي.وشاركت بعض وسائل الإعلام المرئـيّــة والمسموعة في تقديم برامج خاصّة بهذه الذكرى.وكانت وزارة الشؤون الدينية نظمت بنفس المناسبة النّدوة المولديـّة الدوليّة يومي 02 و03 نوفمبر 2019 بالقيروان تحت عنوان "المنهج النبوي في ترسيخ دور الشباب في البناء والتنمية وآثاره في الواقع المجتمعي" وشارك فيها محاضرون من عدّة دول شقيقة وصديقة بحضور إطارات دينية من مختلف الولايات .