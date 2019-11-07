البنك المركزي التونسي ينشر اعلان ابداء اهتمام لتركيز منصة رقمية للتصرف في خطوط التمويلات الخارجية

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - نشر البنك المركزي التونسي ، الخميس، إعلان ابداء اهتمام موجه للشركات، الراغبة في تصور وتركيز منصة رقمية للتصرف في خطوط التمويل الخارجية تنتهي آجال التسجيل فيه بحلول منتصف نهار يوم 25 نوفمبر 2019 .
وأوضح البنك ، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، ان هذا الاعلان يهدف الى مساعدته على اختيار مسدي خدمات إعلامية لتركيز هذه المنصة الرقمية بما يتيح التصرف في الوثائق مع المتدخلين من الخارج وتحسين مسار تجيمع البيانات وتوفير المعلومات وفق حاجيات البنك والمانحين.
وأضاف ان الخدمات المقدمة ، في اطار هذا الاعلان، تتضمن تصور وتطوير تطبيقة تستجيب الى حزمة مواصفات فنية لتبادل المعلومات مشيرا الى ان ملف الترشح يجب ان يتضمن تقديما للشركة وعرضا للحل المقترح علما وان اعلان ابداء الرأي يتضمن عدة روابط يمكن للشركات الاستفادة منها.
ولفت البنك الى انه حصل ، في اطار التعاون التونسي الالماني، على خط دعم فني من بنك التنمية الالماني ، لوضع منصة رقمية تهدف الى تعصير التصرف في خطوط التمويلات الخارجية.
وأوضح البنك ، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، ان هذا الاعلان يهدف الى مساعدته على اختيار مسدي خدمات إعلامية لتركيز هذه المنصة الرقمية بما يتيح التصرف في الوثائق مع المتدخلين من الخارج وتحسين مسار تجيمع البيانات وتوفير المعلومات وفق حاجيات البنك والمانحين.
وأضاف ان الخدمات المقدمة ، في اطار هذا الاعلان، تتضمن تصور وتطوير تطبيقة تستجيب الى حزمة مواصفات فنية لتبادل المعلومات مشيرا الى ان ملف الترشح يجب ان يتضمن تقديما للشركة وعرضا للحل المقترح علما وان اعلان ابداء الرأي يتضمن عدة روابط يمكن للشركات الاستفادة منها.
ولفت البنك الى انه حصل ، في اطار التعاون التونسي الالماني، على خط دعم فني من بنك التنمية الالماني ، لوضع منصة رقمية تهدف الى تعصير التصرف في خطوط التمويلات الخارجية.
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