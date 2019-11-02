أيام قرطاج السينمائية 2019: قائمة الأعمال الفائزة بجوائز تكميل وشبكة

Samedi 02 Novembre 2019
وات - فازت مشاريع ثلاثة أفلام تونسية بجوائز ورشتي "شبكة" و"تكميل" في إطار منصة قرطاج للمهنيين ضمن دورة 2019 لأيام قرطاج السينمائية .
وتم الإعلان عن المشاريع المتوجة بالجوائز في ختام الورشات واللقاءات التي جمعت على مدى ثلاثة أيام منتجين ومخرجين من بلدان إفريقية وعربية، قدموا مشاريعهم تحت إشراف لجنة تحكيم دولية بهدف الحصول على عدد من المنح المساعدة على إتمام المشاريع السينمائية.
وتلقت ورشة "تكميل" في هذه الدورة 60 فيلما من 18 دولة، معظمها أفلام وثائقية، وتمت مناقشــة اغلبها كجزء من اليوم الوثائقي في إطار قسم "حوارات قرطـاج".
وأسندت لجنة "شبكة" المنح كالتالي :
- منحة المركز الوطني للسينما والصورة : لفيلم "عفو عام" من اوغندا
- منحة TV5 MONDE: لفيلم De La Chenille au Papillon من بوركينا فاسو
- منحة 1 لمؤسسة روبار بوش : لفيلم Pieces of Salma من جنوب افريقيا
- منحة 2 لمؤسسة روبار بوش : لفيلم "حشيشستان" من فلسطين
- منحة 3 لمؤسسة روبار بوش : مشاركة في سوق عمان للافلام لفيلم "امال" من تونس.
وأسندت لجنة "تكميل" المنح على النحو التالي :
- جائزة المنظمة الدولية للفرنكوفونية : لفيلم "حضانة ليلية" من بوركينا فاسو
- جائزة انترنشونال ميديا سيبورت : لفيلم "رحلة سيلفانا و محمد" (لبنان-فرنسا).
- جائزة المنظمة الدولية للهجرة : لفيلم " جمود الأرض عن " من تونس
- جائزة المركز الوطني للسينما والصورة: لفيلم " جمود الأرض عن" من تونس
- جائزة "لازار فيلم" : لفيلم " في الطريق إلى المليار" من الكونغو
- جائزة "شاربون ستوديو" : لفيلم "حضانة ليلية" من بوركينا فاسو
- جائزة "هكا للتوزيع السينمائي" : لفيلم "سعاد" من مصر
وتكونت لجنة ورشة "شبكة" من المنتجة التركية زينب أتكان والمنتج السنغالي عمر صال والمنتج الجزائري سالم ابراهيمي. أما لجنة ورشة "تكميل" فتكونت من المنتجة الجنوب افريقية مباتو كو والمديرة الفنية الفرنسية ليلي هانستين والباحثة الفرنسية فرح كليمنتين دراماني اسيفو والمختصة في تركيب الأفلام الفرنسية من أصول لبنانية غلاديس جوجو والمخرج التونسي جيلاني السعدي.
وتم الإعلان عن المشاريع المتوجة بالجوائز في ختام الورشات واللقاءات التي جمعت على مدى ثلاثة أيام منتجين ومخرجين من بلدان إفريقية وعربية، قدموا مشاريعهم تحت إشراف لجنة تحكيم دولية بهدف الحصول على عدد من المنح المساعدة على إتمام المشاريع السينمائية.
وتلقت ورشة "تكميل" في هذه الدورة 60 فيلما من 18 دولة، معظمها أفلام وثائقية، وتمت مناقشــة اغلبها كجزء من اليوم الوثائقي في إطار قسم "حوارات قرطـاج".
وأسندت لجنة "شبكة" المنح كالتالي :
- منحة المركز الوطني للسينما والصورة : لفيلم "عفو عام" من اوغندا
- منحة TV5 MONDE: لفيلم De La Chenille au Papillon من بوركينا فاسو
- منحة 1 لمؤسسة روبار بوش : لفيلم Pieces of Salma من جنوب افريقيا
- منحة 2 لمؤسسة روبار بوش : لفيلم "حشيشستان" من فلسطين
- منحة 3 لمؤسسة روبار بوش : مشاركة في سوق عمان للافلام لفيلم "امال" من تونس.
وأسندت لجنة "تكميل" المنح على النحو التالي :
- جائزة المنظمة الدولية للفرنكوفونية : لفيلم "حضانة ليلية" من بوركينا فاسو
- جائزة انترنشونال ميديا سيبورت : لفيلم "رحلة سيلفانا و محمد" (لبنان-فرنسا).
- جائزة المنظمة الدولية للهجرة : لفيلم " جمود الأرض عن " من تونس
- جائزة المركز الوطني للسينما والصورة: لفيلم " جمود الأرض عن" من تونس
- جائزة "لازار فيلم" : لفيلم " في الطريق إلى المليار" من الكونغو
- جائزة "شاربون ستوديو" : لفيلم "حضانة ليلية" من بوركينا فاسو
- جائزة "هكا للتوزيع السينمائي" : لفيلم "سعاد" من مصر
وتكونت لجنة ورشة "شبكة" من المنتجة التركية زينب أتكان والمنتج السنغالي عمر صال والمنتج الجزائري سالم ابراهيمي. أما لجنة ورشة "تكميل" فتكونت من المنتجة الجنوب افريقية مباتو كو والمديرة الفنية الفرنسية ليلي هانستين والباحثة الفرنسية فرح كليمنتين دراماني اسيفو والمختصة في تركيب الأفلام الفرنسية من أصول لبنانية غلاديس جوجو والمخرج التونسي جيلاني السعدي.
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