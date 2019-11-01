الجامعة التونسية - تسوية 6 ملفات من جملة نزاعات النادي الافريقي مع الفيفا

Vendredi 01 Novembre 2019



وات

- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة انه تمت الى حد الان تسوية 6 ملفات من جملة نزاعات النادي الافريقي مع الفيفا بشان مستحقات عدد من اللاعبين الاجانب.واوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها قامت بتحويل 100 الف اورو من الحساب الخاص بنزاعات النادي الإفريقي والمتمثل في قسط شهر أكتوبر من اتفاق الجدولة في ملف اللاعب روزيكي الى جانب 165 ألف دولار لفائدة القسط الأخير من الاتفاقية الخاصة باللاعب سليمان كوليبالي.وبينت انه "تبعا لذلك فقد وقع تسوية 6 ملفات منذ إطلاق المبادرة خلال الإجتماع المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2019 بمقر الجامعة بدعوة من المكتب الجامعي".وافادت الجامعة ان جملة التحويلات بلغت إلى حد الآن مليون و663 ألف دينار فيما قدرت جملة المداخيل بمليون و584 ألف دينار.وستبت لجنة الانضباط والتأديب بالفيفا في ملف عدم خلاص مبلغ 221 ألف دولار للاعب ديارا وذلك يوم 4 نوفمير الجاري.كما سوف يقع البت من قبل نفس اللجنة في ملف عدم خلاص مبلغ 90 ألف دولار لفائدة باماكو وذلك يوم 18 من الشهر ذاته.