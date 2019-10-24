قفصة: المجلس البلدي لبلديّة القصر يوافق على إستقالة رئيس المجلس عامر قودير

Jeudi 24 Octobre 2019



وات

- وافق المجلس البلدي لبلدية القصر من ولاية قفصة، أمس الاربعاء، على إستقالة رئيسه، عامر قويدر، على أن يواصل هذا الاخير تسيير عمل المجلس إلى حين إنتخاب رئيس جديد للبلدية في غضون أسبوعين من تاريخ الموافقة على هذه الاستقالة.وبيّن عامر قويدر، في تصريح لـ(وات)، اليوم الخميس، أنّ أسباب استقالته تعود الى صعوبات كبيرة يعاني منها المجلس البلدي لمدينة القصر، محمّلا السلطة المركزية مسؤولية هذه الصعوبات.وأضاف بقوله "أن هذه السلطات تنصّلت من مسؤوليتها ومن وعودها في دعم المجالس البلدية وبقيت الوعود التي تعهدت بها لفائدة المجالس البلدية بالبلاد عموما ولفائدة مجلس بلدية القصر على وجه الخصوص حبرا على ورق"، على حدّ قوله.ولاحظ في سياق متصل، أنّه وبعد تقييم تجربته في عمل المجلس البلدي بالقصر ورئاسته له لمدة حوالي سنة ونصف، أدرك أن خيار الحكم المحلّي المعتمد في بلادنا حاليا هو خيار "منقوص"، مشيرا إلى عدم إلتزام السلطات بما نصّ عليه الدستور بخصوص التمييز الايجابي لفائدة المناطق الداخلية والمحرومة.ولفت رئيس بلدية القصر المستقيل أيضا إلى ضعف نسبة التأطير الذي تشكو منها إدارة هذه البلدية وهو ما لا يساعد على تقديم خدمات بلدية تستجيب لحاجيات وتطلّعات المواطنين، معبّرا عن أمله في أن يتوصّل أعضاء المجلس البلدي بالقصر بعد أسبوعين من الان إلى انتخاب رئيس جديد للبلدية وتجنّب إجراء انتخابات أخرى.ويجدر التذكير بأن عامر قويدر كان قد ترأس في الانتخابات البلدية بالدائرة البلدية بالقصر التي جرت في شهر ماي من سنة 2018 قائمة حزب حركة النهضة التي فازت حينها بـ7 مقاعد من مجموع 24 مقعدا تشكّل منها المجلس البلدي بالقصر، فيما توزّعت بقية المقاعد على القائمة المستقلة الحكم المحلي (7 مقاعد) وحزب نداء تونس (4 مقاعد) وحركة الشعب ( 2 مقاعد) والجبهة الشعبية (2 مقاعد) والقائمة المستقلة "إيد وحدة" (2 مقاعد).