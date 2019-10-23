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سليانة: الاتحاد الجهوي للشغل يندد بحملات التشويه و الاعتداءات التي يتعرض لها الاتحاد

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - عقد اليوم الاربعاء الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة اجتماعا بمقره ندد خلاله بما اعتبره حملات اعتداء وتشويه التي تستهف الاتحاد.

وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل، الاسعد اليعقوبي ان الاتحاد يتعرض الى موجة عالية من العداء منذ انطلاق الانتخابات لافتا إلى ان المنظمة تعرضت سنتي 2011 و 2014 الى حملات مماثلة واضاف اليعقوبي في تصريح لوات " ان من وصقهم بالجاكمين الجدد في اعتقادهم انه ليس بامكانهم ان يلتزموا بما هو مطلوب منهم في ما يخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي الا بازاحة الاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما يفسر وفق تعبيره تواتر الاعتداءات سواء باالتهديد مثل ما حصل في صفاقس او بالاعتداء المباشر اللفظي والمادي في سليانة واشار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى ان الاتحاد يسعى دائما لتحقيق الإستقرار و التعايش السلمي وحماية حرية التعبير وحفظ الحق النقابي و هو مستعد للدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة والمشروعة من جهته، قال الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة،عبد الستار المناعي في تصريح ل (وات) ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة الشعب التي تدعو إلى التهدئة و التعايش السلمي لافتا الى ان جل الاعتداءات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او الاعتداءات المباشرة لا تليق بمنظمة حشاد التي تدافع على جميع الأطراف جدير بالذكر ان عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بسليانة محمد الدريدي تعرض في ساعة متأخرة من مساء السبت 19 أكتوبر الجاري إلى اعتداء تمثل في مطاردته الى حد باب منزله بسيف وتهديده بقطع رأسه من قبل أحد شباب الحي الذي يقطنه .


يذكر ان الاجتماع حضره الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي و الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة و قيادات ومنخرطي الاتحاد الجهوي للشغل و رئيس رابطة حقوق الإنسان بسليانة و الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسليانة.

  
  
     
  
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