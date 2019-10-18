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رضا شرف الدين يستقبل من رئاسة النجم الساحلي

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
وات - اعلن رضا شرف الدين انه قدم استقالته من رئاسة النجم الساحلي مشيرا الى ان القانون الاساسي للجمعية ينص على انه في حال شغور خطة رئيس النادي يتولى نائبه الرئاسة ويعين من بين اعضاء الهيئة المنتخبين نائبا له لبقية المدة النيابية .
واكد شرف الدين في نص استقالته انه لن يجدد ترشحه لرئاسة النادي.


  
  
     
  
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