آلان غوميز يترأس لجنة تحكيم الجائزة الكبرى لأيام قرطاج السينمائية 2019

Vendredi 18 Octobre 2019



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- يشارك 15 سينمائيا من منتجين ومخرجين وكتاب سيناريو وممثلين في لجان تحكيم مختلف المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد)، ويترأس المخرج السينغالي الفرنسي آلان غوميز لجنة التحكيم الكبرى لهذه الأيام المزمع تنظيمها من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2019.ويعتبر غوميز من أبرز المخرجين السينمائيين الفرنسيين من أصول افريقية وسبق وأن شاركت أعماله في كبرى المهرجانات العالمية على غرار "تورنتو" و"صاندانس" و"سان فرنسيسكو" كما توج فيلمه "فيليسيتي" في أيام قرطاج السينمائية 2017 بجائزة أفضل ممثلة وقد فازت بها "فيرو تشاندا بيا".وتضم لجنة التحكيم الكبرى، إلى جانب آلان غوميز، صاحب التانيت الذهبي بفيلم "فتوى" في الدورة المنقضية لأيام قرطاج السينمائية المخرج التونسي محمود بن محمود إلى جانب السينمائي الياباني فوكادا كودجي صاحب فيلم "هارمونيوم" المتوج بجائزة لجنة تحكيم قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي لسنة 2016.وستكون مريم بن مبارك، مخرجة فيلم "صوفيا" الحائز على جائزة العمل الأول في الدورة الماضية لأيام قرطاج السينمائية، ضمن الأعضاء 7 للجنة التحكيم الكبرى إلى جانب الممثل الجزائري حسان كشاش صاحب الرصيد السينمائي المهم والتجارب الفنية المشتركة بين تونس والجزائر.ومن أبرز أفلامه "في انتظار الوقت"، "كانت الحرب" و"النخيل الجريح" والسينمائية تسيتسي دانغارمبغا، التي تحمل تجربة فنية ثرية في زيمبابوي وهي حاليا المديرة التنفيذية لمؤسسة مخرجات الأفلام في هذا البلد الافريقي وهي أيضا مؤسسة مهرجان الفيلم النسائي في هراري.هذه اللجنة ستضم كذلك بين أعضائها الكاتبة والسيناريست والممثلة اللبنانية ياسمين خلاط التي سبق أن قدمت في شبابها فيلم "عزيزة" للمخرج التونسي عبد الطيف بن عمار.أمّا لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فتضم 5 أعضاء ويترأسها مدير صندوق مينا للإعلام "جيروم غاري" صاحب الفيلم الوثائقي"رفع الأثقال"، الذي رشح للأوسكار وصور مشوار أرنولد شوارزنيغر ومن بين أعضائها رجل المسرح ومدير أيام قرطاج السينمائية لسنة 2012 محمد المديوني والناقدة السينمائية دجيا مامبو وهي عضو في لجنة صندوق الشباب للإبداع الفرنكوفوني كما أنها مسؤولة البرمجة في مهرجان الكونغو السينمائي الدولي كما كانت في ماي 2019 عضو لجنة تحكيم أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي.ويشارك في تحكيم هذه اللجنة كذلك السينمائي المصري محمد صيام وهو عضو في أكاديمية الفنون والعلوم التي تمنح جوائز الأوسكار والمتوج في أيام قرطاج السينمائية 2018 بالتانيت الذهبي لأفضل فيلم وثائقي عن شريطه السينمائي "أمل".وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية أيضا جون ماري تينو الذي قدم أكثر من 15 فيلما روائيا ووثائقيا قصيرا وطويلا بين الكاميرون، فرنسا والولايات المتحدة ومن بين أفلامه "رأس بين الغيوم" المتوج في أيام قرطاج السينمائية 1994 ومهرجان فيسباكو سنة 1995.أما لجنة تحكيم العمل الأول (جائزة الطاهر الشريعة) فيترأسها المنتج الفلسطيني السويدي ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي ويشاركه التحكيم كل من الممثلة والمنتجة التونسية أنيسة داوود التي عرضت تجربتها الأولى في الاخراج بفيلمها "خوذو عيني" وهو فيلم قصير في نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي 2018 وجويل كاركازي السينمائي المغامر والملم بقضايا القارة السمراء الذي سبق أن توج فيلمه "شفقة الأدغال" بجائزة الحصان الذهبي لفيسباكو سنة 2019 .