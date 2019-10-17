سليانة: ضخّ حوالي 240 طنا من مادة البطاطا للضغط على الأسعار

Jeudi 17 Octobre 2019



وات

- في إطار متابعة وضعيّة التزويد بمادة البطاطا بولاية سليانة، تم ضخّ حوالي 240 طن من الكميّة المخزّنة التعديليّة لهذا المنتوج في ظرف شهر تقريبا، وذلك للضغط على الأسعار، أي بمعدل 80 طنا أسبوعيّا، حسب ما صرح به اليوم الخميس، المدير الجهوي للتجارة بسليانة، رضا البوراوي لصحفية (وات) بالجهة.وأضاف ذات المصدر، أنه تم إعداد برنامج مراقبة اقتصادية لمراقبة أسعار المواد الفلاحيّة والضغط عليها، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الطّماطم هو نتيجة تساقط كميات من الأمطار، فضلا عن انتهاء موسمها.وذكر، من جانب آخر أن أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسليانة بصدد متابعة بيع مادة "الزقوقو" المسعر بـ24 دينارا للكيلو الواحد استعدادا للمولد النبوي الشريف، بالإشتراك مع كافة المصالح المشتركة، مشيرا الى أن البرنامج الرقابي سيتواصل إلى غاية يوم قبل الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.