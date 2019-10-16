الولايات المتحدة تعرب عن استعدادها للعمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيد

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن استعداد بلاده للعمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيد، متوجها بالتهنئة إلى الشعب التونسي، الذي قال إنه "توجه إلى صناديق الاقتراع نهاية الأسبوع لممارسة حقه المكتسب في التصويت".وأضاف في رسالة نشرت، الثلاثاء، على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترحب بحسن سير الاستحقاق الرئاسي في تونس، وتعبر عن تطلعها للعمل مع الرئيس المنتخب لمواصلة التعاون طويل المدى بين البلدين.واعتبر بومبيو أن انتخاب الرئيس الجديد من قبل المواطنين يمثل "علامة فارقة على طريق الديمقراطية في تونس"، معبرا عن إعجابه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، التي قال إنها عززت ثقة الناخبين في النظام الانتخابي.وفاز المترشح المستقل قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، الذي جرى الأحد 13 اكتوبر الحالي، على منافسه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بعد حصوله على 72.71 بالمائة من أصوات الناخبين.وتعد هذه الانتخابات الثانية منذ إصدار دستور 2014 وفي ظل الجمهورية الثانية، إذ جرت أول انتخابات رئاسية ديمقراطية بعد ثورة 2011 في سنة 2014 وشهدت انتخاب الراحل الباجي قايد السبسي رئيسا للجمهورية.