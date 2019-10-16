وزير الخارجية يلتقي رئيسة مالطا السابقة

Mercredi 16 Octobre 2019



باب نات

- التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاربعاء 16 اكتوبر 2019 بمقر الوزارة السيدة Marie-Louise Coleiro Precaرئيسة جمهورية مالطا السابقة والرئيسة الحالية لمؤسسة Eurochild .وعبر الوزير بالمناسبة عن ارتياحه للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتي عرفت خلال الفترة الأخيرة تطورا هاما، تجسد بالخصوص في تطور نسق تبادل الزيارات بين سامي المسؤولين.وذكر في هذا الصدد بالنتائج الإيجابية التي حققتها الزيارة الرسمية التي أداها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إلى لافاليت يومي 5و6 فيفري 2019 والزيارة الرسمية التي أدتها رئيسة مالطا إلى تونس من 6 إلى 8 نوفمبر 2017، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين وبدورها لمهم في الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي.كما أشاد الوزير بوقوف مالطا إلى جانب تونس على المستوين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي.من جهتها أثنت رئيسة مالطا السابقة على نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة لافتة إلى أن هذا الاستحقاق ساهم في دعم إشعاع تونسوأكد للعالم توفقها في إنجاح مسارها الانتقالي وتكريس الديمقراطية كخيار لا رجعة فيه.كما أكدت على اهمية تكثيف اللقاءات والمشاورات الثنائية واستغلال الامكانيات المتاحة في كلا البلدين لدعم التعاون خاصة في المجالين الاقتصادي والسياحي وتعزيز المبادلات التجارية.جدير بالذكر أن السيدة ا Marie-Louise Coleiro Preca تؤدي يومي 16 و17 أكتوبر الجاري زيارة عمل إلى تونس بدعوة من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.