طه ياسين خنيسي يغيب عن مباراة تونس و ليبيا للمحليين بسبب الاصابة

Mercredi 16 Octobre 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الاطار الطبي والفني للمنتخب الوطني قرر اخضاع اللاعب طه ياسين الخنيسي الى راحة بعد أن أحس اللاعب إثر نهاية المباراة الودية لتونس والكامرون بآلام على مستوى ركبته وجاء قرار الاطار الطبي إثر الفحوصات و الكشوفات الطبية التي أجريت على اللاعب ليتقرر منحه راحة حتى يستعيد عافيته بعيدا عن كل مضاعفات محتملة وسيغيب طه ياسين الخنيسي عن المجموعة التي سوف تشارك في مقابلة الاياب لمنتخب المحليين ضد الشقيق الليبي يوم الاحد 20 أكتوبر بملعب بوبكر عمار بمدينة سالا المغربية.
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Par:MedTunisie ( )
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