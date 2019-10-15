البطولة الافريقية للتجديف: تونس تتصدر جدول الترتيب ب 11 ميدالية منها 5 ذهبية

Mardi 15 Octobre 2019



وات

وجاءت الميداليات التونسية حسب التوزيع التالي :

- تصدرت تونس جدول ترتيب الميداليات ب 5 ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية اثر اليوم الثاني من منافسات البطولة الافريقية للتجذيف (اواسط ووسطيات واقل من 23 سنة رجال وسيدات واكابر وكبريات) ولذوي الاحتياجات الخصوصية تجذيف بذراع وكتف المقامة بالمجرى الدولي بالبحيرة بمشاركة 12 بلدا.فادي بن حمودة وهاني السبايتي في الزوجي اواسطغيث القادري ومحمد خليل المنصوري في الزوجي اكابر خفيف الوزننورالهدى الطيب وخديجة الكريمي في الزوجي كبرياتخديجة الكريمي في الفردي كبريات خفيف الوزنغيث القادري و محمد خليل المنصوري في الزوجي رجال خفيف الوزن اقل من 23 سنةامينة الزمالي و سارة الزمالي في الزوجي وسطياتسهر المومني وامينة الزمالي في الزوجي سيدات خفيف الوزن اقل من 23 سنةضياء الدين الزغلامي ومحمد الطيب في الزوجي اكابرماهر الرحماني في التجذيف لذوي الاحتياجات الخاصة بذراع و كتف رجالضياء الدين الزغلامي في الفردي رجال اقل من 23 سنةاميمة الطرابلسي في الفردي سيدات اقل من 23 سنة