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البطولة الافريقية للتجديف: تونس تتصدر جدول الترتيب ب 11 ميدالية منها 5 ذهبية

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
وات - تصدرت تونس جدول ترتيب الميداليات ب 5 ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية اثر اليوم الثاني من منافسات البطولة الافريقية للتجذيف (اواسط ووسطيات واقل من 23 سنة رجال وسيدات واكابر وكبريات) ولذوي الاحتياجات الخصوصية تجذيف بذراع وكتف المقامة بالمجرى الدولي بالبحيرة بمشاركة 12 بلدا.

وجاءت الميداليات التونسية حسب التوزيع التالي :


5 ميداليات ذهبية:
فادي بن حمودة وهاني السبايتي في الزوجي اواسط
غيث القادري ومحمد خليل المنصوري في الزوجي اكابر خفيف الوزن
نورالهدى الطيب وخديجة الكريمي في الزوجي كبريات
خديجة الكريمي في الفردي كبريات خفيف الوزن
غيث القادري و محمد خليل المنصوري في الزوجي رجال خفيف الوزن اقل من 23 سنة



4 ميداليات فضية:
امينة الزمالي و سارة الزمالي في الزوجي وسطيات
سهر المومني وامينة الزمالي في الزوجي سيدات خفيف الوزن اقل من 23 سنة
ضياء الدين الزغلامي ومحمد الطيب في الزوجي اكابر
ماهر الرحماني في التجذيف لذوي الاحتياجات الخاصة بذراع و كتف رجال



2 ميداليات برنزية:
ضياء الدين الزغلامي في الفردي رجال اقل من 23 سنة
اميمة الطرابلسي في الفردي سيدات اقل من 23 سنة

  
  
     
  
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