ماكرون يهنئ قيس سعيد ويؤكد له إرادته في ''مواصلة الشراكة الوثيقة القائمة بين فرنسا وتونس وتوسيعها''

Lundi 14 Octobre 2019
وات - تلقى الفائز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هنأه فيها بانتخابه رئيسا للجمهورية، معربا عن تمنياته لتونس بالنجاح والتوفيق.
وثمن ماكرون، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الفرنسية على الانترنيت، "التعبئة الديمقراطية للتونسيات والتونسيين على مدار الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة".
وذكر المصدر أن الرئيس الفرنسي أراد "في هذه اللحظة المهمة بالنسبة للديمقراطية التونسية"، أن يؤكد للسيد قيس سعيد إرادته في "مواصلة الشراكة الوثيقة القائمة بين فرنسا وتونس وتوسيعها، بما يخدم مصالح الشعبين، وشباب البلدين، على وجه الخصوص".
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وثمن ماكرون، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الفرنسية على الانترنيت، "التعبئة الديمقراطية للتونسيات والتونسيين على مدار الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة".
وذكر المصدر أن الرئيس الفرنسي أراد "في هذه اللحظة المهمة بالنسبة للديمقراطية التونسية"، أن يؤكد للسيد قيس سعيد إرادته في "مواصلة الشراكة الوثيقة القائمة بين فرنسا وتونس وتوسيعها، بما يخدم مصالح الشعبين، وشباب البلدين، على وجه الخصوص".
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Par:essoltan (France )
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