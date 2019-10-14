الأيـام الوطنيّة لتثمين البحث 2019 يومي 17 و18 أكتوبر 2019 بمدينة العلوم بتونس

Lundi 14 Octobre 2019



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- تنظم الإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يومي 17 و18 أكتوبر2019 بمدينة العلوم بتونس "الأيـام الوطنيّة لتثمين البحث 2019" وتتضمن "الأيـام الوطنيّة لتثمين البحث 2019"، منتدى تثمين البحث خلال اليوم الأول من هذه التظاهرة ومعرضا لتثمين نتائج البحث يتواصل على إمتداد يومين، وفق بلاغ صحفي صادر الاثنين عن وزارة التعليم العالي.وتهدف هذه التظاهرة السنوية إلى تحسين مقروئية نتائج البحث والتعريف بأهم الأعمال والنشاطات العلمية ذات الصبغة التطبيقية لهياكل ومراكز البحث وتقريب المنظومة البحثية من المؤسسات الاقتصادية.