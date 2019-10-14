2019-سوسة: تقدم قيس سعيد ب157178 صوتا على منافسه نبيل القروي الذي تحصل على 68619 صوتا

Lundi 14 Octobre 2019



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- أسفرت عمليات التصويت في كامل مكاتب الاقتراع بسوسة بعد جمع جميع الاصوات المصرح بها للمقترعين على حصول المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها قيس سعيد على 157178 صوتا متقدما على منافسه نبيل القروي الذي تحصل على 68619 صوتا، وذلك من مجموع الأصوات المستخرجة من صناديق الاقتراع.وكانت فرق العد اليدوي والالي التابعة للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بدائرة سوسة قد انهت في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين عمليات فرز واحصاء اوراق المقترعين واعداد محضر ختم النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية ليوم 13 أكتوبر الجاري.يذكر ان عدد اوراق التصويت المستخرجة من صناديق الاقتراع بولاية سوسة بلغ 225797 ورقة وذلك من جملة عدد الناخبين المسجلين بالسجلات الانتخابية المقدر عددهم ب 369842 ناخبا وناخبة اي بنسبة مشاركة عامة في التصويت قاربت 62 بالمائة وبلغ عدد اوراق التصويت الملغاة، 3537 ورقة في حين بلغ عدد اوراق التصويت البيضاء 926 ورقة .معتمدية كندار مجموع الاصوات المصرح بها 4176 صوتا قيس سعيد 2625 صوتا نبيل القروي 1551 صوتا معتمدية سيدي الهاني : عدد الاصوات المصرح بها 3756 صوتا قيس سعيد 2768 صوتا نبيل القروي 988 صوتا معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد : عدد الاصوات المصرح بها 13655 صوتا قيس سعيد 9715 صوتا نبيل القروي 3940 صوتا معتمدية حمام سوسة : عدد الاصوات المصرح بها 18747 صوتا قيس سعيد 11528 صوتا نبيل القروي 7219 صوتا معتمدية سوسة جوهرة : عدد الاصوات المصرح بها 27723 صوتا قيس سعيد 17617 صوتا نبيل القروي 10106 اصوات معتمدية القلعة الصغرى : عدد الاصوات المصرح بها 12492 صوتا قيس سعيد 9123 صوتا نبيل القروي 3369 صوتا معتمدية هرقلة : عدد الاصوات المصرح بها 3295صوتا قيس سعيد 2010 اصوات نبيل القروي 1285 صوتا معتمدية بوفيشة : عدد الاصوات المصرح بها 8473 صوتا قيس سعيد 5330 صوتا نبيل القروي 3143 صوتا معتمدية سوسة المدينة : عدد الاصوات المصرح بها 15552 صوتا قيس سعيد 9126 صوتا نبيل القروي 6426 صوتا معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات : عدد الاصوات المصرح بها 10951 صوتا قيس سعيد 7952 صوتا نبيل القروي 2999 صوتا معتمدية سيدي بوعلي : الأصوات المصرح بها 7299 صوتا قيس سعيد 4668 صوتا نبيل القروي 2631 صوتا معتمدية أكودة : الاصوات المصرح بها 12220 صوتا قيس سعيد 7985 صوتا نبيل القروي 4235 صوتا معتمدية سوسة الرياض : عدد الاصوات المصرح بها 22606 اصوات قيس سعيد 16910 اصوات نبيل القروي 5696 صوتا معتمدية النفيضة : عدد الاصوات المصرح بها 15908 اصوات قيس سعيد 10506 اصوات نبيل القروي 5402 اصوات معتمدية القلعة الكبرى : عدد الاصوات المصرح بها 17834 صوتا قيس سعيد 13521 صوتا نبيل القروي 4313 صوتا معتمدية مساكن : الاصوات المصرح بها 31110 اصوات قيس سعيد 25794 صوتا نبيل القروي 5316 صوتا.