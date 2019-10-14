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قفصة: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة، عن النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها 2019 والتي جرت أمس الاحد، وبلغت فيها نسبة الإقبال على التصويت في دائرة قفصة 56 فاصل 4 بالمائة.

وبلغ عدد المقترعين في هذا الاستحقاق الانتخابي 123 ألفا و199 ناخبا من مجموع 222 ألفا و154 ناخبا وناخبة مرسّمين بالسجل الانتخابي.
وكانت النتائج كالتالي : -قيس سعيد:96958صوتا -نبيل القروي: 26241 صوتا .


  
  
     
  
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