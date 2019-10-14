قفصة: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة، عن النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها 2019 والتي جرت أمس الاحد، وبلغت فيها نسبة الإقبال على التصويت في دائرة قفصة 56 فاصل 4 بالمائة.وبلغ عدد المقترعين في هذا الاستحقاق الانتخابي 123 ألفا و199 ناخبا من مجموع 222 ألفا و154 ناخبا وناخبة مرسّمين بالسجل الانتخابي.وكانت النتائج كالتالي : -قيس سعيد:96958صوتا -نبيل القروي: 26241 صوتا .