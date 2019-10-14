قفصة: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

Lundi 14 Octobre 2019
وات - أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة، عن النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها 2019 والتي جرت أمس الاحد، وبلغت فيها نسبة الإقبال على التصويت في دائرة قفصة 56 فاصل 4 بالمائة.
وبلغ عدد المقترعين في هذا الاستحقاق الانتخابي 123 ألفا و199 ناخبا من مجموع 222 ألفا و154 ناخبا وناخبة مرسّمين بالسجل الانتخابي.
وكانت النتائج كالتالي : -قيس سعيد:96958صوتا -نبيل القروي: 26241 صوتا .
وبلغ عدد المقترعين في هذا الاستحقاق الانتخابي 123 ألفا و199 ناخبا من مجموع 222 ألفا و154 ناخبا وناخبة مرسّمين بالسجل الانتخابي.
وكانت النتائج كالتالي : -قيس سعيد:96958صوتا -نبيل القروي: 26241 صوتا .
En continu
- 11:42 الشعب يقود ثورة الصندوق
- Hier 23:18 قيس سعيد و وصية موسى عليه السلام لأخيه هارون
- Hier 23:10 آلاف التونسيين يحتفلون بفوز قيس سعيد
- Hier 22:51 الشاهد يهنئ قيس سعيد بالفوز بالرئاسة
- Hier 22:39 رسالة استعجالية للرئيس قيس
- Hier 22:10 ''حماس'' تهنئ ''سعيد'' على فوزه برئاسة تونس
- Hier 21:59 بشرى أكبر من انتصار قيس سعيد..
- Hier 20:44 السيرة الذاتية لقيس سعيد
- Hier 19:32 قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
- Hier 18:58 رئيس الجمهورية يؤدّي واجبه الانتخابي
- Hier 18:50 تونس في ورشة الابتكار السياسي
- Hier 18:36 الإخشيدي ينتصر بالقاضية على ديزناي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:13
|17:47
|15:17
|12:12
|06:25
|04:59
|
28°
|32°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|32°-23
|27°-20
|26°-19
|27°-19
|29°-20
Follow @babnet_Tunisie
(202 599) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 104) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 409) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 875) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 495) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(113 435) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 87 760) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 85 578) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 82 815) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 725) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 67 181) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 260) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 117) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 012) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 181) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 945) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 533) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 399) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 55 644) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 53 757) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:kamelwww (France )
Sur:آلاف التونسيين يحتفلون بفوز قيس سعيد