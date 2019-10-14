اريانة: قيس سعيد يفوز باغلبية اصوات الناخبين في كل المعتمديات

Lundi 14 Octobre 2019



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- فاز المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في دورها الثاني قيس سعيد باغلبية اصوات الناخبين بكل المعتمديات بالدائرة الانتخابية اريانة بحصوله على 134115 صوتا من جملة 189819 صوتا مصرحا بها، وذلك بعد القيام بعملية فرز وجمع اصوات الناخبين منذ الانتهاء من عملية الاقتراع للرئاسية التي جرت امس الاحد 13 اكتوبر 2019.وبلغ عدد اوراق التصويت المستخرجة من الصندوق بالدائرة الانتخابية اريانة 194091 ورقة منها 3110 اوراق ملغاة و1162 ورقة بيضاء.اما عدد الاصوات المصرح بها لكلا المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي فبلغت 189819 تحصل منها قيس سعيد على 134115 صوتا فيما تحصل المترشح عن حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 55704 صوتا .يشار الى ان عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية اريانة بلغ حسب احصائيات الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة 308005 من الناخببين المسجلين.اريانة المدينة: عدد الناخبين المرسمين :87255 مسجلا عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق: 56430 ورقة عدد الاوراق الملغاة : 1290 ورقة عدد الاوراق البيضاء: 491 ورقة عدد الاصوات المصرح بها لكلا المترشحين: 54649 صوتا قيس سعيد: 32136 صوتا نبيل القروي: 22513 صوتا سكرة: عدد الناخبين المسجلين: 59723 ناخبا مسجلا عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق: 38781 ورقة عدد الاوراق الملغاة: 546 ورقة عدد الاوراق البيضاء: 232 ورقة عدد الاصوات المصرح بها لكلا المترشحين:38883 صوتا قيس سعيد :27081 صوتا نبيل القروي:10922 صوتا رواد عدد الناخبين المسجلين :51069 ناخبا مسجلا عدد اوراق التصويت المستخرجة من الصندوق:33315 ورقة عدد الاوراق الملغاة :469 ورقة عدد الاوراق البيضاء:197 ورقة عدد الاصوات المصرح بها لكلا المترشحين :32580 صوتا قيس سعيد :24580 صوتا نبيل القروي:8069 صوتا المنيهلة عدد الناخبين المسجلين :39369 ناخبا مسجلا عدد اوراق التصويت المستخرجة من الصندوق:24282 ورقة عدد الاوراق الملغاة:316 ورقة عدد الاوراق البيضاء:87 ورقة عدد الاصوات المصرح بها لكلا المترشحين:23870 صوتا قيس سعيد :19271 صوتا نبيل القروي:4608 اصوات التضامن عدد الناخبين المسجلين:43425 ناخبا مسجلا عدد اوراق التصويت المستخرجة من الصندوق:25159 ورقة عدد الاوراق الملغاة:319 ورقة عدد الاوراق البيضاء:89 ورقة عدد الاصوات المصرح بها لكلا المترشحين:24751 صوتا قيس سعيد :19633 صوتا نبيل القروي:5118 صوتا سيدي ثابت عدد الناخبين المسجلين:13075 ناخبا مسجلا عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق:8074 ورقة عدد الاوراق الملغاة :99 ورقة عدد الاوراق البيضاء:40 ورقة عدد الاصوات المصرح بها لكلا المترشحين:7935 صوتا قيس سعيد :5551 صوتا نبيل القروي:2384 صوتا قلعة الاندلس عدد الناخبين المسجلين:14089 ناخبا مسجلا عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق:8050 ورقة عدد الاوراق الملغاة:71 ورقة عدد الاوراق البيضاء:26 ورقة عدد الاصوات المصرح بها لكلا المترشحين:7953 صوتا قيس سعيد :5863 صوتا نبيل القروي:2090 صوتا .