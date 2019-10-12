Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Enta Fin Will Hobbi Fin  

قائمة ''حزب الرحمة'' المسقطة كليا بعد فوزها بمقعد نيابي تطعن لدى المحكمة الإدارية

Samedi 12 Octobre 2019

Samedi 12 Octobre 2019
وات - أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الكيلاني هلال، لمكتب (وات) اليوم السبت، بأن الهيئة تلقت إشعارا من المحكمة الإدارية بتلقيها طعنا من قبل قائمة "حزب الرحمة" ببن عروس بعد إسقاط فوزها بمقعد نيابي عن دائرة بن عروس من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف هلال أن مضمون الطعن تعلق بالإضافة الى الطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بالإسقاط الكلي للقائمة، الطعن في القرار الذي استندت اليه الهيئة للاسقاط، والصادر من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكذلك طعنا في أحقية "حركة الشعب " في الحصول على المقعد باعتبارها التالية في الترتيب والمعوضة لمقعد "حزب الرحمة ".


يذكر أن فتح باب الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية انطلق أول امس الخميس ليتواصل الى غاية يوم الاثنين القادم دون احتساب أيام العطلة يومي السبت والأحد .

اقرأ أيضا: الشيخ الجزيري: تم اقصائي ظلما... وأتمنى ان ينصفني القضاء ..

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الأربعاء 9 أكتوبر الحالي عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 6 اكتوبر، وقررت بموجبها اسقاط قائمة حزب الرحمة كليا في دائرة بن عروس وإلغاء جزئي لنتائج قائمة عيش تونسي في دائرة فرنسا 2.

  
  
     
  
cadre-9d6dc5a637868f6ca7793f333920f0d5-2019-10-12 16:49:28






3 de 3 commentaires pour l'article 190864

BABANETTOO  (France)  |Samedi 12 Octobre 2019 à 18h 02m |           
Vraiment c'est rageant de voir le parti Errahma se priver d'un siège au parlement.

Cette instance a fait état du "deux poids deux mesures".

J'ESPERE DE TOUT COEUR QUE LES JUGES ADMINISTRATIFS, CONNUS POUR LEUR INTEGRITE, RENDENT JUSTICE A CE DEPUTE et enlever cette abérration ...

A BON ENTENDANT

Maximelinoss  (Tunisia)  |Samedi 12 Octobre 2019 à 17h 49m |           
لو الهيئة تصرفت بنفس الاسلوب مع كلب تونس واسقطت له قائمة من قوائمه باعتبار ان قناة نسمة اخترقت القانون لصدقنا ان هيئة بافون محايدة لكن الله غالب الفاسدين يحيطون بنا من كل جانب

Fessi425  (Tunisia)  |Samedi 12 Octobre 2019 à 16h 55m |           
ازدواجية المعايير، الكيل بمكيالين هو مفهوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و خاصة برئيس حزب الرحمة السيد سعيد الجزيري حفظه الله جل جلاله وسدد خطاه و نرجوا من الله أن ينصره على القوم الظالمين



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

السبت 12 أكتوبر 2019 | 13 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:15 17:49 15:19 12:13 06:24 04:58
26°
 25° % 54 :الرطــوبة
تونــس 20°
3.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-2029°-2029°-2128°-2125°-19
  • Avoirs en devises
    18522,1

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1423,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570900098|190864 3099|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires