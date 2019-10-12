قائمة ''حزب الرحمة'' المسقطة كليا بعد فوزها بمقعد نيابي تطعن لدى المحكمة الإدارية

Samedi 12 Octobre 2019
وات - أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الكيلاني هلال، لمكتب (وات) اليوم السبت، بأن الهيئة تلقت إشعارا من المحكمة الإدارية بتلقيها طعنا من قبل قائمة "حزب الرحمة" ببن عروس بعد إسقاط فوزها بمقعد نيابي عن دائرة بن عروس من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف هلال أن مضمون الطعن تعلق بالإضافة الى الطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بالإسقاط الكلي للقائمة، الطعن في القرار الذي استندت اليه الهيئة للاسقاط، والصادر من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكذلك طعنا في أحقية "حركة الشعب " في الحصول على المقعد باعتبارها التالية في الترتيب والمعوضة لمقعد "حزب الرحمة ".
يذكر أن فتح باب الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية انطلق أول امس الخميس ليتواصل الى غاية يوم الاثنين القادم دون احتساب أيام العطلة يومي السبت والأحد .
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وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الأربعاء 9 أكتوبر الحالي عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 6 اكتوبر، وقررت بموجبها اسقاط قائمة حزب الرحمة كليا في دائرة بن عروس وإلغاء جزئي لنتائج قائمة عيش تونسي في دائرة فرنسا 2.
وأضاف هلال أن مضمون الطعن تعلق بالإضافة الى الطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بالإسقاط الكلي للقائمة، الطعن في القرار الذي استندت اليه الهيئة للاسقاط، والصادر من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكذلك طعنا في أحقية "حركة الشعب " في الحصول على المقعد باعتبارها التالية في الترتيب والمعوضة لمقعد "حزب الرحمة ".
يذكر أن فتح باب الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية انطلق أول امس الخميس ليتواصل الى غاية يوم الاثنين القادم دون احتساب أيام العطلة يومي السبت والأحد .
اقرأ أيضا: الشيخ الجزيري: تم اقصائي ظلما... وأتمنى ان ينصفني القضاء ..
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الأربعاء 9 أكتوبر الحالي عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 6 اكتوبر، وقررت بموجبها اسقاط قائمة حزب الرحمة كليا في دائرة بن عروس وإلغاء جزئي لنتائج قائمة عيش تونسي في دائرة فرنسا 2.
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