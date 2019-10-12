الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن، وبصفة استثنائية، عن طرح فوائد التأخير بعنوان قروض السكن

Samedi 12 Octobre 2019



وات

- قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبصفة استثنائية، طرح فوائد التأخير المحددة نسبتها ب 2 بالمائة سنويا والمستوجبة على أقساط قروض السكن التي حل آجال خلاصها ولم يقع تسديدها جزئيا أو كليا إلى حدود شهر سبتمبر 2019، وفق ما جاء في بلاغ للصندوق، موجه إلى كافة المضمونين الاجتماعيين المدينين بعنوان قروض السكن.كما وينسحب إجراء طرح الفوائد المتأخرة المستوجبة بعنوان قروض السكن على المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بجدولة جارية، حسب ذات البلاغ الذي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.ودعا الصندوق الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى الاتصال بمكاتب الصندوق الجهوية والمحلية قصد تسوية وضعياتهم سواء بخلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع في أجل لا يتجاوز تاريخ 2 أفريل 2020، أو بجدولة أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع على مدّة لاتتجاوز 60 شهرا على أن لايقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي.ويستوجب على المضمونين الاجتماعيين الراغبين في الانتفاع بالإجراء الثاني أي جدولة أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع، تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى رئيس المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق في أجل أقصاه 4 ديسمبر 2019، ودفع تسبقة تقدّر بـ10 بالمائة من أصل الدين والفوائد القانونية المتعلقة به.وفي المقابل يحتفظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحقه في استئناف اجراءات التتبع والتنفيذ قصد استخلاص كافة المبالغ المستوجبة، وذلك في صورة عدم احترام المنتفعين بهذا الاجراء للجدولة المبرمة في الغرض، وفق نفس البلاغ.