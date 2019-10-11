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قفصة: تعزيز أسطول نقل الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة بـ12 حافلة جديدة

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة بـ12 حافلة مكيفة وذلك بكلفة ناهزت الـ5 مليون دينار، وذلك في إطار تجديد أسطول خطوط النقل بين المدن، وفق ما ذكره المكلف بالاعلام للشركة، يوسف الشاوش.

وأضاف الشاوش، في تصريح لـ(وات)، أن هذه الحافلات دخلت حيز الاستعمال منذ يوم 25 سبتمبر الماضي، مبيّنا انه تمّ توزيعها بكل من ولايات توزر وقفصة وسيدي بوزيد، في إطار خدمة خطوط النقل بين المدن باتجاه ولايات نابل وصفاقس والمنستير وسوسة والمنستير وجربة.


وأشار في سياق آخر، إلى أن الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة، ستقوم باقتناء 22 حافلة جديدة بين عادية ومزدوجة للنقل البلدي، على أن يقع تسلمها خلال موفى السنة الحالية، وسيتم توزيعها على ولايات توزر وقفصة وسيدي بوزيد، والتي ترجع خطوط النقل فيها الى الشركة.

  
  
     
  
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