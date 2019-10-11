انس جابر تصعد الى المربع الذهبي لدورة تيانجين الصينية

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور نصف النهائي من دورة تيانجين الصينية عقب فوزها على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا المصنفة 36 عالميا صباح الجمعة 2-0 (7-6 و7-6).
وكانت انس جابر المصنفة 61 عالميا ازاحت في الدور ربع النهائي الصينية غزيو وانغ المصنفة 154 عالميا 2-0 وفي الدور السادس عشر الامريكية جنيفير برادي المصنفة 56 عالميا 6-4 و6-2.
وستواجه انس جابر في المربع الذهبي السويدية ريبيكا بيتيرسون المصنفة 59 عالميا التي تغلبت في ربع النهائي الصينية يافان يونغ المصنفة 47 عالميا 2-1 (6-7 و6-4 و6-2).
وكانت انس جابر المصنفة 61 عالميا ازاحت في الدور ربع النهائي الصينية غزيو وانغ المصنفة 154 عالميا 2-0 وفي الدور السادس عشر الامريكية جنيفير برادي المصنفة 56 عالميا 6-4 و6-2.
وستواجه انس جابر في المربع الذهبي السويدية ريبيكا بيتيرسون المصنفة 59 عالميا التي تغلبت في ربع النهائي الصينية يافان يونغ المصنفة 47 عالميا 2-1 (6-7 و6-4 و6-2).
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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