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انس جابر تصعد الى المربع الذهبي لدورة تيانجين الصينية

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور نصف النهائي من دورة تيانجين الصينية عقب فوزها على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا المصنفة 36 عالميا صباح الجمعة 2-0 (7-6 و7-6).

وكانت انس جابر المصنفة 61 عالميا ازاحت في الدور ربع النهائي الصينية غزيو وانغ المصنفة 154 عالميا 2-0 وفي الدور السادس عشر الامريكية جنيفير برادي المصنفة 56 عالميا 6-4 و6-2.


وستواجه انس جابر في المربع الذهبي السويدية ريبيكا بيتيرسون المصنفة 59 عالميا التي تغلبت في ربع النهائي الصينية يافان يونغ المصنفة 47 عالميا 2-1 (6-7 و6-4 و6-2).

  
  
     
  
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